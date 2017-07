Ranný prehľad trhov 7. 7. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku klesali, za čím stál posun dlhopisových kriviek nahor pri očakávaní prvých krokov normalizácie menovej politiky ECB ako aj očakávaní zvyšovania sadzieb Bank of England či Bank of Canada. To znamenalo, že zrazu začali trhy viac veriť aj v to, že Fedu bude zvyšovať sadzby tak ako načrtol v dot-plot grafe.

DLHOPISOVÉ TRHY

Nemecký 10-ročný výnos sa posunul nad 0,5 percenta prvý krát od januára 2016, keď na trhy naďalej doliehajú jastrabo vnímané slová prezidenta ECB Maria Draghiho o možnosti úpravy menových stimulov. Prispelo k tomu aj zverejnenie nie až tak holubičej zápisnice z ostatného zasadnutia ECB. Krátky koniec americkej výnosovej krivky sa posunul na najvyššie úrovne od júna 2009, keď dvojročný výnos dosiahol 1,44 percenta, čo je potvrdením tektonického zlomu trhov, ktoré očakávajú postupné sprísňovanie menových politík všade vo svete.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato ostalo pod tlakom pri raste výnosov na dlhopisových trhoch. Jeho straty však boli limitované zverejnením slabého júnového ADP reportu tvorby pracovných miest súkromným sektorom v Spojených štátoch. Ropa sa mierne odrazila po zverejnení poklesu zásob ropných produktov v Spojených štátoch, no neskôr počas štvrtka sa vrátila medzi obchodníkov skepsa pre vysoké exporty OPECu.

DEVÍZOVÉ TRHY

Vzájomný výmenný kurz eura voči doláru sa vrátil nad 114 dolárových centov po zverejnení zápisnice z ostatného zasadnutia ECB ako aj po publikovaní slabého júnového reportu ADP tvorby pracovných miest v Spojených štátoch.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Včera bola zverejnená zápisnica z ostatného zasadnutia ECB, ktorá sa javí ako viac kompaktibilná s jastrabo vnímaných slovníkom prezidenta banky Maria Draghiho počas konferencie v portugalskej Sintre. Napríklad ECB diskutovala odstránenie uvoľňovacej bázy okolo kvantitatívneho uvoľňovania (ktorá aj bola odstránená), no obávala sa, že by to mohlo spustiť neželané sprísnenie finančných podmienok (čo priniesla de facto až Draghiho reč v Sintre). Okrem zápisnice ECB mali vystúpenie aj šéfekonóm banky Peter Praet, ktorý zopakoval svoj názor ohľadne trpezlivosti čo sa týka sprísňovania menových podmienok. Prezident Bundesbanky Jens Weidmann však naznačil, že pokračujúca obnova ekonomiky eurozóny otvára dvere pre normalizáciu menovej politiky.

Z makrodát v Nemecku boli včera v skorých ranných hodinách zverejnené podnikové objednávky za mesiac máj. Medzimesačne vzrástol ich objem o jedno percento, avšak trh očakával rast o 1,9 percenta, ktoré by takmer vymazali stratu v predošlom mesiaci. Medziročne objednávky vzrástli o 3,7 percenta, pričom boli o osem desatín percenta nižšie ako konsenzus.

V poobedných hodinách prišli údaje z trhu práce v USA. Zmena zamestnanosti podľa reportu ADP za mesiac jún zaostala za očakávaniami trhu, keď pribudlo len 158-tisíc pracovných miest. Hodnota predchádzajúceho mesiaca bola navyše revidovaná nadol na 230 tisíc. Pokračovali pravidelné štvrtkové reporty žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Nové žiadosti za týždeň končiaci 1. júlom vzrástli o štyri tisíc, čím mierne predbehli aj očakávania trhu. Pokračujúce žiadosti za týždeň končiaci 14. júnom vzrástli o 11-tisíc, taktiež nad očakávania trhu. Nie príliš lichotivé dáta tak predchádzajú zajtrajšiemu ostro sledovanému Non-farm payrolls, reportu tvorby pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora.

Po dátach z trhu práce boli v USA zverejnené aj indexy nákupných manažérov (PMI) v nevýrobnom sektore, ako aj kompozitný index zahŕňajúci aj výrobný sektor. V nevýrobnom sektore sa sentiment zlepšil o 1,2 bodu na 54,2 bodov. Kompozitný index zotrval na úrovni 53 bodov, vzhľadom na mierny pokles nálady vo výrobnom sektore, ktorá bola zverejnená ešte v utorok. Trhy však mohlo zaujať sledovanejšie zverejnenie sentimentu v nevýrobnom sektore podľa ISM za jún, ktoré vzrástlo o pol boda na 57,4 bodov, napriek očakávanému poklesu.