Ranný prehľad trhov 7. februára

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku vstúpili do nového týždňa stratami, keď trhoví hráči začínajú byť nervózni z politického vývoja v USA ako aj v Európe. Od nového amerického prezidenta Donalda Trumpa čakajú konkrétne kroky ako povzbudiť hospodárky rast a namiesto toho zatiaľ dostávajú len rôzne antimigračné a protekcionistické návrhy a opatrenia. V prípade Európy si začali všímať riziká pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, kde sa boja najmä kontroverznej kandidátky Národného frontu Marie LePenovej, ktoré chce zobrať Francúzsko z eurozóny a takisto postaviť protekcionistické bariéry. Pravicový kandidát Francois Fillon mierne stráca popularitu pre škandál ohľadne zamestnávania svojej vlastnej manželky, ktorá bola platená zo štátnych peňazí, no v skutočnosti žiadnu práce údajne nevykonávala.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy bezpečne vnímaných dlhopisov Spojených štátov či Nemecka len stagnovali. Na jednej strane ostatné zverejnené makrodáta hovoria o akcelerácii rastu svetovej ekonomiky ako aj o raste inflačných tlakov. No zároveň proti tomu stojí neistota spätá s ďalším politickým vývojom.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato narástlo na 11-týždenné maximá, keď ho podporovali otázniky nad ďalšími krokmi amerického prezidenta Donalda Trumpa ako aj politické riziká v Európe, najmä blížiace sa prezidentské voľby vo Francúzsku. Ropa klesala pod tlakom silnejšieho dolára ako aj faktu, že dodržanie zníženia ťažby OPECom a ďalšími krajinami a uvalené sankcie na niektoré iránske entity boli zatienené rastom ťažby a zásob v Spojených štátoch.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro kleslo voči doláru k 107,5 centu, keď naň začína pôsobiť neistota pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, hoci prieskumy verejnej mienky ukazujú, že extrémistická kandidátka Národného frontu Marie LePenová by v druhom kole prehrala s kandidátom pravice aj nezávislým ľavicovým kandidátom. No investori to neberú za úplnú bernú minci vzhľadom na precedens brexitu a zvolenia Donalda Trumpa do Bieleho domu, keď sa prieskumy mýlili.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Decembrové podnikové objednávky Nemecka vymazali straty predchádzajúceho mesiaca, keď medzimesačne vzrástli o viac ako päť percent, pričom konsenzus očakával rast len o sedem desatín. Medziročne vzrástlo tempo rastu z dvoch percent v novembri až na 8,1 percenta. Zverejnenie, ktoré prichádza pomedzi obvinenia Nemecka zo zneužívania slabého eura, nasvedčuje tomu, že najväčšia ekonomika eurozóny by mohla v prvom kvartáli tohto roku nasadiť lepšie tempo rastu.

Mario Draghi vo svojom včerajšom vystúpení povedal, že Európska centrálna banka a stimulačný program banky je stále potrebný na to, aby inflácia konvergovala k cieľu centrálnej banky. Zároveň opäť povedal, že projekt eura je „nezvratný“. Draghi navyše v pondelok reagoval aj na obvinenia, ktoré minulý týždeň vzniesol poradca Donalda Trumpa Peter Navarro, že Nemecko je menový manipulátor a podľa neho podhodnotené euro využíva vo svoj prospech. Draghi povedal, že sa nesnažia manipulovať menu a, že monetárna politika reflektuje hospodárske cykly eurozóny, ale aj USA.

Šéf Philadelphského Fedu Patrick Harker by uvítal rast úrokovej sadzbyuž na ďalšom zasadnutí Výboru pre operácie na voľnom trhu (FOMC) v marci. Naďalej podporuje tri rasty v tomto roku, v závislosti od toho ako sa bude dariť ekonomike USA ale aj od vývoja fiškálnej politiky novej administratívy Donalda Trumpa.