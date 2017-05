Ranný prehľad trhov 9. 5. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy končili v pondelok v miernych stratách, keď víťazstvo Emmanuela Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách bolo už plne započítané v cenách a investori v priebehu dňa vyberali zisky zo stávok na tento scenár. Wall Street len stagnovala, hoci technologický index Nasdaq Composite aj široký index S&P 500 prepisovali historické maximá najmä vďaka silnej kvartálnej korporátnej výsledkovej sezóne za prvé tri mesiace roka. Zaujímavosťou je, že index volatility amerických akcií VIX klesol za ostatných 24 hodín na 9,77 bodu, čo je najnižšia zatváracia hodnota od decembra 1993. Na jednocifernej úrovni zatváral naposledy v novembri 2006 a od jeho vzniku v roku 1990 ide o štvrtú najnižšiu zatváraciu hodnotu.

DLHOPISOVÉ TRHY

Ceny dlhopisov Nemecka či Francúzska len stagnovali, keď už v predstihu započítali zvolenie Emmanuela Macrona za francúzskeho prezidenta. Americká výnosová krivka sa posunula nahor po sérii jastrabích slov viacerých predstaviteľov Fedu a očakávaniach, že v júni pristúpi centrálna banka k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb pri silnom trhu práce, inflácii na cieľovej úrovni dvoch percent a pri robustnom ekonomickom raste.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa stabilizovalo v okolí sedemtýždňových miním, keď politické riziká v eurozóne nateraz pominuli a trhy očakávajú minimálne dve zvýšenia úrokových sadzieb Fedom po 25 bázických bodov. Cena ropy pokračovala v piatkovom odraze, keď reagovala na slová saudskoarabského ministra pre ropný priemysel Khalid al-Faliha o tom, že OPEC a jeho partneri by mohli predĺžiť dohodu o znížení ťažby až do roku 2018.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa voči doláru oslabilo, keď nastalo vytriezvenie z toho, že sa francúzskym prezidentom stal Emmanuel Macron. Jeho predvolebný program obsahoval skôr symbolické reformy a je otázne, koľko z nich bude môcť pretaviť do praxe. Navyše trhy sú skeptické k tomu, že ECB by mohla výraznejšie sprísniť menovú politiku vzhľadom na to, že ju bude musieť prispôsobovať k slabým perifériám eurozóny na rozdiel od Fedu, ktorý by mohol v tomto roku zvýšiť sadzby aj tri krát okrem marcového zvýšenia.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Hlavnou udalosťou víkendu bolo druhé kolo francúzskych prezidentských volieb, kde podľa očakávaní zvíťazil centrista Emannuel Macron, ktorý porazil extrémnu pravičiarku (hoci z ekonomického pohľadu ľavicovú) Marine Le Penovú s výraznejším náskokom (66 k 34 percentám) ako hovorili prieskumy. Macron sa tak vo veku 39 rokov stane najmladším francúzskym prezidentom v histórii. Čo sa týka najbližších krokov, Marcon by mal vymenovať predsedu vlády s určitými parlamentnými skúsenosťami, ktorý bude viesť kampaň do dolnej komory parlamentu- Národného zhromaždenia, kde sa voľby konajú 11. a 18 júna. Marcon naznačil, že sa tak stane po inaugurácii, ktorá sa bude musieť uskutočniť do 14. mája, teda čoskoro. Ostatné predvolebné prieskumy hovoria, že Macronovo hnutie Vpred! by malo tieto voľby vyhrať. Dokonca nie je vylúčené, že získa väčšinu z 577 miest, čo by Macronovi umožnilo komfortne vládnuť. Aj keby však nezískalo väčšinu samostatne je pravdepodobné, že by sa to podarilo s umiernenými stredoľavými a stredopravými poslancami, ktorý signalizovali svoju pripravenosť spolupracovať s Macronom. Stojí za zmienku, že populistickí politici v ostatných dôležitých voľbách prehrali a získali dokonca menej hlasov ako predpokladali prieskumy. Okrem prvého a druhého kola prezidentských volieb sa tak stalo aj v prípade holandských parlamentných volieb, opakovaných rakúskych prezidentských volieb či bulharských parlamentných volieb. Zaujímavý trend. Navyše, ostatné predvolebné prieskumy v Taliansku hovoria, že antisystémové hnutie Päť hviezd, stratilo svoj mierny náskok (2 až 7 percent) pred Demokratickou stranou bývalého premiéra Mattea Renziho.

Z makrodát ešte v piatok bol zverejnený nonfarm payrolls report z amerického trhu práce za apríl, ktorý ukázal na prírastom 211 tisíc pracovných miest, čo prekonalo konsenzus vo výške 190 tisíc. Revízie za marec a február sa navzájom offsetovali takže boli v zásade nevýznamnými. Miera nezamestnanosti klesla prekvapujúco na 4,4 percenta (z 4,6 percenta), čo predstavuje najnižšiu úroveň za ostatných 10 rokov, a je už pod úrovňou akú Fed očakával na konci roka. Aj širšia nezamestnanosť U6 klesla o tri desatiny na 8,6 percenta. Rast miezd v apríli bol v súlade s očakávaniami na úrovni 0,3 percenta medzimesačne, no medziročne, aj pre bázický efekt, spomalil na 2,5 percenta.

Rast čínskeho obchodu medziročne v apríli spomalil takmer na polovicu hodnôt z predchádzajúceho mesiaca. V dolárovom vyjadrení spomalil rast exportu krajiny na 8 percent z 16,4 percentného rastu a import na 11,9 percenta z 20,3 percentného tempa rastu. Trh pri tom spomalenie rastu očakával avšak v oveľa menšom rozsahu. Prebytok obchodnej bilancie aj napriek tomu vzrástol nad očakávania trhu na 38,05 miliárd amerických dolárov, približne tri miliardy nad konsenzom. Hodnota predchádzajúceho mesiaca bola revidovaná nadol na 23,92 miliárd dolárov.

Podnikové objednávky v Nemecku v marci spomalili tempo rastu na jedno percento medzimesačne a 2,4 percenta medziročne oproti predchádzajúcemu mesiacu. Trhmi bolo však toto zverejnenie vnímané pozitívne, vzhľadom na pesimistickejšie očakávania. Podnikové objednávky ich prekonali vďaka vyššiemu exportu krajiny, pričom domáce objednávky poklesli o 3,8 percenta a objednávky zo zahraničia vzrástli o 4,8 percenta.

Včera bol zverejnený úverový prieskum amerických bánk (Senior Loan Officer Survey), ktorý ukázal, že úverové štandardy ani dopyt po firemných úveroch sa nezmenil. Zaujímavosťou je reportovaný pokles dopytu po úveroch na stavbu komerčných nehnuteľností.

Yves Mersch z ECB konštatoval, že obnova ekonomiky eurozóny získava stále väčšiu trakciu. Potvrdenie vyrovnanosti rizík rastu je v dosahu. Tým jasne naznačil, podobne ako pred ním šéfekonóm banky Peter Praet skutočnosť, že na najbližšom zasadnutí by sa mohol zmeniť forward guidance, teda očakávanie budúceho nastavenia menovej politiky. Loretta Mesterová z Fedu naznačila, že centrálna banka si musí dať pozor na to, aby nezaostávala za reálnym vývojom (pozn. behind the curve) a súhlasila by s tým, aby sa začala meniť politika veľkosti bilancie centrálnej banky (smerom k jej znižovaniu).