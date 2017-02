Ranný prehľad trhov 9. februára 2017

ZAUJALO NÁS

Katar vo veľkom investuje

Katar investuje takmer 500 miliónov amerických dolárov týždenne do infraštruktúry, aby sa pripravil na hosťovanie Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2022, tvrdí tamojší minister financií. Očakáva navyše, že toto tempo bude držať ďalšie najbližšie tri až štyri roky, aby postavili nové štadióny, cesty či iné zariadenia. Podľa ministra by sa však tento šampionát nemal stať najdrahším v histórii, pričom celková cena by sa mohla vyšplhať až na neuveriteľných 200 miliárd amerických dolárov.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.