Ranný prehľad trhov 9. januára

ZAUJALO NÁS

Auto sledujúce stav vodiča

Automobilka Hyundai chce svojich zákazníkov zaujať okrem výkonu a spotreby auta zlepšovaním ich nálady počas šoférovania. Auto by malo byť vybavené senzormi monitorujúcimi fyzický a mentálny stav vodiča. Údaje by mali pomôcť v zabezpečení „optimálneho zdravotného a duševného stavu“ vodiča pre bezpečné šoférovanie. Na základe sledovanie tepu srdca, posedu, dýchania alebo výrazov tváre auto použije kombináciu prvkov na zvýšenie pozornosti či upokojenie vodiča. Dosiahnuť by to malo upravením pozície sedadla, teploty, farieb, hlasitosti zvuku či dokonca uvoľnením vôní levandule či eukalyptu.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.