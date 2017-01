Rast cien v eurozóne prudko zrýchlil na 1,1 percenta

Prefarbia Francúzsko a Nemecko mapu Európy? Rok 2017 sa bude niesť aj v znamení krutého omylu: členovia kartelu OPEC a ďalší producenti v dohodách o znížení ťažby s cieľom zvýšiť ceny totiž vo veľkej horlivosti zabudli na starú mamu. Nič to zato, mladé krásavice uprednostňujú diamant pred manželstvom a sexom. Celá správa »

Spotreba slovenských domácností rastie, nezamestnanosť klesá. To prináša so sebou vysoký rast reálnych miezd. Riziko však predstavuje zahraničie. Politická neistota v Európe, nejasná budúcnosť politiky amerického Fedu. To všetko môže predstavovať vonkajší zásah do dobre premazaného stroja slovenskej ekonomiky v budúcom roku. Celá správa »

Vieme, čo má spoločné manželská nevera s dohodami krajín OPEC a ďalších producentov? Bude ich kontrolovať Pánboh s ďalekohľadom? Obete mučenia na Slovensku si nepolepšia a komentátora, ktorý blížiace sa zvyšovanie US sadzieb vidí inak než ostatní, môžu považovať za blázna. Otázka ale znie: Stratí americká centrálna banka dôveryhodnosť? Celá správa »

Neočakávané zvolenie Donalda Trumpa rozkývalo finančné trhy. Kým v ostatnom období sa jednotlivé triedy aktív alebo regióny vyvíjali takmer v zhode, teraz vidíme protichodné tendencie. Napríklad rast akcií a zlacnenie dlhopisov. Pozreli sme sa preto na podielový fond, ktorý by súčasnú situáciu mohol ustáť. O fonde Global Multi Asset Income Fund sa rozprávame s portfólio manažérom Eugenom Philalithisom. Celá správa »