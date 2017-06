Reálne mzdy by tento rok mali rásť o 3,2 %

NBS zvýšila odhad rastu reálnych miezd pre tento rok o 0,2 bodu na 3,2 percenta. Pre budúci rok by to malo byť o desatinu bodu viac. Mzdy by po očistení o infláciu mali vzrásť o 2,8 percenta.

Vyplýva to zo strednodobej predikcie centrálnej banky. Naďalej bude pretrvávať problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý by mala sčasti riešiť imigrácia pracovníkov zo zahraničia. „Dostupná voľná domáca pracovná sila sa zmenšuje, čo podporuje akceleráciu miezd. Mzdy budú naďalej rásť rýchlejšie ako produktivita práce,“ uviedol viceguvernér NBS Ján Tóth. Produktivita by mala rast miezd predbehnúť až po plnom nábehu chystanej výroby v automobilkách.

Vďaka rastu ekonomiky by teda mala rásť aj zamestnanosť a to v tomto roku o 1,9 percenta. Znamená to opätovné odkrojenie zo skupiny dlhodobo nezamestnaných, ktorí ešte zostali na pracovnom trhu.

Slovenská ekonomika by mala tento rok rásť 3,2 percentným tempom. V budúcom roku by sa mal rast zrýchliť na 4,2 percenta a v roku 2019 na relatívne vysoké číslo – 4,6 percenta.

Inflácia by mala tento rok dosiahnuť 1,2 percenta a v budúcom roku by to malo byť už 1,9 percenta, čo sa blíži inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky.

Deficit verejných financií tento rok dosiahne pravdepodobne úroveň 1,5 percenta HDP.