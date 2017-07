Regionálne rozdiely v platoch: Najmenej zarábajú ľudia v Prešovskom kraji

Slovenský pracovný trh je vo svojej historicky najlepšej kondícií. Nezamestnanosť klesla prvý krát pod sedem percent a mzdy rastú. V nasledujúcej analýze sa preto pozrieme na to, ako sa líšia zárobky zamestnancov naprieč Slovenskom. Koľko percent full-time zamestnaných zarába do 450 eur a naopak koľkí sa môžu pochváliť platom nad dve tisícky mesačne. Vychádzame z nedávno zverejnených údajov Štatistického úradu SR o štruktúre miezd na Slovensku v minulom roku.

V mzdovej oblasti na Slovensku existujú výrazné regionálne rozdiely. Je všeobecne, že čím ďalej na východ, tým je mzda nižšia a počet ľudí bez práce vyšší. Pozreli sme sa preto aj na to, v ktorých regiónoch nájdeme najviac nízkopríjmových zamestnancov a naopak v ktorých krajoch prevažujú zamestnanci s vyšším príjmom.

Podiel zamestnancov v mzdových pásmach podľa výšky hrubej mesačnej mzdy [rok 2016, v %, zamestnanci na full-time] Hrubá mesačná mzda v EUR SR BA TT TN NR ZA BB PO KE do 450 7,0 4,6 6,9 5,0 8,0 6,2 7,9 13,6 7,5 od 450 do 900 48,0 33,3 49,0 54,2 54,6 52,1 55,4 56,8 49,2 do 900 55,0 37,9 56,0 59,2 62,6 58,3 63,3 70,4 56,7 od 900 do 1 200 20,8 21,3 22,6 22,4 20,3 21,3 20,3 17,2 20,3 od 1 200 do 1 500 10,4 14,1 10,7 9,4 8,4 10,7 8,2 6,7 10,2 od 1 500 do 2 000 7,4 12,5 6,6 5,5 5,1 5,8 4,8 3,5 8,4 nad 2 000 6,3 14,2 4,2 3,6 3,6 3,9 3,3 2,2 4,5 Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa údajov ŠÚ SR

Rastúce platy

Slovenskému trhu práce sa už nejaké obdobie darí. Miera nezamestnanosti už prekonala predkrízové úrovne a prvý krát sa dostala pod sedem percent. Koncom júna to bolo len 6,9 percenta. Firmy sa sťažujú na nedostatok ľudí a musia preto záujemcov o prácu u nich priplácať. Rast preto vykazuje i priemerná mzda.

Inflácia sa vlani pohybovala v zápornom pásme a tento rok je aj napriek rastu stále pomerne nízka. Miera inflácie v júni predstavovala len jedno percento. Slováci teda zarábajú viac nielen nominálne, ale aj reálne, teda ich kúpyschopnosť rastie. V prvom tohtoročnom štvrťroku vzrástli nominálne mzdy u nás o 3,5 percenta a reálne sme si prilepšili o 2,6 percenta.

Napriek tomuto pozitívnemu vývoju na trhu práce však mnohí Slováci nadšením zo svojej mzdy neoplývajú. Menej ako 900 eur v hrubom, a teda aj menej ako priemernú mzdu v našej ekonomike (912 eur v roku 2016), vlani zarábalo až 55 percent Slovákov pracujúcich na full-time. V rámci toho až sedem percent našincov videlo na svojej výplatnej páske menej ako 450 eur. Minimálna mzda v tomto roku predstavuje 435 eur a vlani bola na úrovni 405 eur.

Zhruba pätina zamestnancov sa vlani pohybovala v mzdovom pásme od 900 do 1 200 eur a desatina Slovákov zarobila od 1 200 do 1 500 eur v hrubom. Pochváliť sa priemerným zárobkom vyšším ako 1 500 eur mesačne sa môže necelých 14 pecent pracujúcich na plný pracovný úväzok. Spomedzi nich len šesť percent zarába viac než dve tisícky v hrubom mesačne.

Prešovský kraj zaostáva

Nie je žiadnym tajomstvom, že v mzdovej oblasti u nás môžeme sledovať výrazné regionálne rozdiely. Najvyššie mzdy sú samozrejme v Bratislavskom kraji. Menej ako 450 eur tam preto zarába len 4,6 percenta pracujúcich na plný pracovný čas. Zároveň je ale potrebné povedať, že v hlavnom meste a jeho okolí sú aj náklady na život výrazne vyššie ako v iných regiónoch. Nízky, len päť percentný podiel zamestnancov s najnižšou mzdou, teda do 450 eur, je ale aj v Trenčianskom kraji. Naopak, v Prešovskom kraji, je podiel takto zarábajúcich najvyšší, a to až takmer 14 percent.

Najrozšírenejším mzdovým pásmom na Slovensku je úroveň mzdy do 450 do 900 eur. Vo všetkých krajoch je práve v tomto mzdovom pásme podiel zamestnancov na full-time najvyšší. Pri porovnaní s priemernou mzdou v našom hospodárstve vidíme, že v Bratislave a okolí zarábali vlani menej ako 900 eur v hrubom necelé dve pätiny zamestnancov. V ostatných krajoch sú to ale až zhruba tri pätiny a najvyšší podiel zamestnancov, ktorých zárobok nedosahoval slovenský priemer, je v Prešovskom kraji – až 70 percent.

Významný podiel pracujúcich nájdeme aj v mzdovom pásme od 900 do 1 200 eur. V takmer všetkých našich krajoch takto zarába viac než pätina zamestnancov. Výnimkou je jedine prešovský región, kde je tento podiel nižší, cca na úrovni 17 percent.

V ostatných, vyšších mzdových pásmach so zárobkom nad 1 200 eur, jednoznačne dominuje Bratislavský kraj. Kým na Slovensku zarába od 1 200 do 1 500 eur v hrubom v priemere desatina pracujúcich na plný pracovný úväzok, v Bratislavskom kraji je to až 14 percent.. Naopak, v prešovskom regióne je tento podiel len polovičný a to len necelých sedem percent.

S rastúcimi platmi sú rozdiely medzi regiónmi ešte priepastnejšie. So zárobkom od 1 500 do 2 000 eur mesačne sa môže pochváliť zhruba 13 percent pracujúcich Bratislavčanov. V ostatných krajoch je však podiel takto zarábajúcich len okolo piatich až šiestich percent. A viac než 2 000 eur mesačne zarábajú v našich regiónoch len tri až štyri percentá zamestnancov, v Prešovskom kraji dokonca len dve percentá, ale v Bratislave a okolí je tento podiel až na úrovni 14 percent.

Predpokladáme, že priaznivý mzdový vývoj budeme na Slovensku sledovať aj v nasledujúcich rokoch. Rast ekonomiky a klesajúca nezamestnanosť budú totiž tlačiť na zvyšovanie miezd a platov. Priemerné nominálne mzdy by mohli rásť tempom v rozmedzí štyroch až piatich percent a reálne mzdy, teda očistené o infláciu, by sa mohli zhodnotiť o zhruba tri percentá.

Autorka je analytička Poštovej banky.