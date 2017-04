Regulace nám pomáhají růst více než multilevelovým společnostem

Články z Finančné poradenstvo

Slováci finančné trhy dlho nepotrebovali. A preto ani nepoznali. Štát im “garantoval všetko”. Od narodenia v podobe predškolskej opatery, vzdelávacieho systému, zamestnania, bývania, sociálnych dávok až po dôchodok. Zjednodušene, “všetci mali všetko”. Ak aj cítili potrebu niečo si bokom odložiť alebo sa poistiť, mali na to presne jednu banku a jednu poisťovňu. Celá správa »

Hypotéku roka 2017 ponúka VÚB banka. Rozhodla o tom odborná porota už štvrtého ročníka súťaže najlepších bankových inštitúcií. Podujatie organizuje spoločnosť Fincentrum a týždenník Trend. Okrem najlepšej hypotekárnej banky sa oceňujú i stavebné sporiteľne, poisťovne a najlepší bankoví a poistní manažéri. Celá správa »

Európska federácia finančných sprostredkovateľov a poradcov – FECIF, združuje 19 národných asociácia a niekoľko priamych členov – sprostredkovateľských spoločností, medzi nimi i Fincentrum. Cieľom federácie je lobovať na európskej úrovni pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa finančných služieb a ich distribúcie. To, že je to neľahká úloha, dokazuje i ročný odpočet vlaňajšej činnosti tejto organizácie. Celá správa »

Kým sa poslanci Národnej rady SR usilovne zaoberajú otázkou, ako zrušiť mečiarove amnestie, vláde sa bez väčších problémov darí presadzovať spektakulárne opatrenia. Bez väčšej verejnej diskusie sa jej podarilo zakázať, aby mali obchody otvorené cez štátne sviatky, legislatívnou procedúrou sa predierajú aj ďalšie návrhy v podobnom duchu. Vracia sa Slovensko späť v čase smerom k štátnom riadenej ekonomike? Celá správa »

Ministerstvo financií vyšlo von s prvou verziu návrhu novely zákona o finančnom sprostredkovaní. Podľa nej by malo dôjsť k zásadným zmenám vo výške sprostredkovateľských provízii. Výška provízie má byť zákonom obmedzená a jej výplata by mala byť rozložená do siedmych rokov. Ak by takýto návrh prešiel, bol by pre väčšinu z 29 tisíc fyzických a 500 právnických osôb pôsobiacich na trhu likvidačný. Celá správa »

