Regulace provizí po lopatě aneb Pohádka o pekařích

Poslanci hledají způsob, jak prostřednictvím regulace provizí vyčistit finančně poradenský trh. A diví se, že to nefunguje. Přitom řešení je tak snadné… proč je přehlíženo?

Současná praxe při distribuci životního pojištění a jejího dohledu je ve zkratce takováto: Pokud ČNB nalezne kdekoli v materiálu (i interním) slůvko „spoření“ v jakékoli deklinaci v příliš těsné blízkosti sousloví „životní pojištění“, okamžitě sahá k sankcím. Pokud ale objeví pojistku, která neodpovídá požadavkům klienta, udělí „opatření k nápravě“. Co to znamená?

Představte si město plné pekařů. Někteří z nich chtějí ušetřit, a tak mouku nastavují sádrou. Dokonce ve městě existuje i zákon, který to zakazuje, a dohledový orgán, který to kontroluje. Pokud ale nachytá pekárnu, která sádru do mouky přidává, udělí „opatření k nápravě“: „Chytneme-li tě příště, dostaneš pokutu.“

Ve městě ale podvodných pekařů neubývá. Radní se poradí a dojdou k závěru, že se špatné pekaře podaří vymýtit regulací ceny pečiva. Beztak je pekařů nadbytek, a když jich pár ubyde, bude jen dobře. Jenže cenová regulace nepomáhá. Pekařů sice ubývá, ale překvapivě nikoli těch, kteří šetří náklady sádrou. Ti se do regulované ceny vejdou, a i když mají nižší zisk, pořád se jim pekárna vyplácí.

