Rekordný nezáujem voličov zvyšuje šance M. Le Penovej

Hlavnou slabinou tohto kandidáta je veľmi heterogénna politická základňa. Ide o ľudí nezdieľajúcich rovnaké hodnoty. Kým niektorí príslušníci jeho strany sa len chcú dostať k moci, iní chcú len vyjadriť svoju nespokojnosť so systémom. Navyše J.L. Mélenchon vyzýva na zriadenie „šiestej republiky“, čo je pre ľavicu veľmi citlivá téma, a mohlo by to oslabiť jeho volebnú základňu. Je preto veľmi pravdepodobné, že jeho vzostup spľasne v deň volieb ako soufflé.