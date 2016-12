Rok 2016: Legislativní zemětřesení a pohyby v poradenských sítích

Záujem, motivácia, odhodlanie. To všetko niekedy nestačí, aby sa dostavil požadovaný úspech. Niekedy mu treba trochu pomôcť. Obchodnícke profesie všeobecne vyžadujú veľkú vytrvalosť. Vedieť na sebe pracovať, ísť za svojim cieľom a nedať sa odradiť počiatočným neúspechom. To sú základné vlastnosti úspešných obchodníkov. Platí to aj v oblasti finančného sprostredkovania. Celá správa »

Finančné sprostredkovanie je špecifická oblasť podnikania. Umožňuje tvoriť si vlastný tím a de facto svoj podnik. Na druhej strane je každý sprostredkovateľ do veľkej miery vizitkou samotnej spoločnosti, pre ktorú pracuje. Aj ten, ktorý skončí s biznisom po pár stretnutiach a zanechá nepokojných klientov, čo však vrhá zlé svetlo na celé odvetvie finančníctva. Zodpovední finančný agenti si to uvedomujú stále viac, s náborovaním „každého" tak je v kvalitných firmách definitívny koniec.

Finančno-sprostredkovateľská spoločnosť Fincentrum prešla v lete tohto roka náročným obdobím, keď sa istá časť jej sprostredkovateľov rozhodla odísť. Napriek tomu si generálny riaditeľ firmy Petr Stuchlík nesťažuje. Hovorí, že firma získala v lete nový drive.

Automatizované kalkulačky, sofistikované programy aj internetové nástroje na realizáciu finančných operácií sa nepomýlia, prinášajú surové a chladné dáta a nerobia chyby. Napriek tomu sa v niektorých oblastiach radšej obraciame na radu človeka. Tvora, ktorý je omylný, zabúda a nemá v hlave gigabajty pamäte.

