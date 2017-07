Rozdiely v kurze eura dokážu dovolenkový rozpočet riadne nafúknuť

Slováci ani tento rok neplánujú vynechať zo svojich cestovateľských plánov Chorvátsko a Česko, ktoré sa radia medzi TOP dovolenkové destinácie. Spoločná európska mena však voči obidvom lokálnym menám oslabila. To v praxi znamená, že Slováci získajú za jedno euro v krajine menej ako vlani.

„Česká koruna sa dlho držala v úzkom pásme voči jednotnej európskej mene. Po uvoľnení intervenčného režimu sa kurz posilnil, keďže ekonomické fundamenty tlačia korunu na silnejšie úrovne. Posilnenie kuny nie je zatiaľ mimoriadne. Každý rok má určitý sezónny charakter. Teraz je to však podčiarknuté vyhliadkami na zámer vstupu do čakárne na euro,“ hovorí hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

Kým vlani v júni dostal Slovák za jedno euro 27,06 českých korún, tento rok to bolo o necelé tri percentá menej (26,26 CZK).

Voči chorvátskej kune oslabilo euro o necelých 1,5 percent. Spomedzi sledovaných mien zaznamenalo euro najvýraznejšie oslabenie voči ruskému rubľu. Ten v júni 2017 posilnil až o viac ako 11 percent. Kým vlani v júni získal turista za jedno euro 71,5 rubľa, teraz to bolo 65,1 rubľa.

„Rubeľ je v porovnaní s júnom 2016 silnejší, ale stále je volatilný. V tomto roku si už napríklad zaknihoval aj silnejšie hodnoty a od apríla postupne oslabuje. Dôvodom medziročného zhodnotenia je najmä pomalý návrat na silnejšie úrovne. Rubeľ bol katapultovaný po vypuknutí konfliktu na Ukrajine a následnom uvalení sankcií,“ približuje M. Gábriš.

Naopak, viac ako vlani získajú za jedno zamenené euro dovolenkári cestujúci do Turecka. Euro voči líre významne posilnilo, a to o necelých 21%. To v praxi znamená, že za každé zamenené euro získa turista o pätinu viac ako pred rokom. Rovnako tak praje kurzový vývoj turistom vo Veľkej Británii. Euro posilnilo voči britskej libre o 11%.

„Turecká líra doplatila na nestabilné politické prostredie. Blízkosť konfliktu v Sýrii a najmä pokus o prevrat spôsobil únik časti investorov z Turecka s následným oslabením líry. Britská libra je medziročne slabšia kvôli štartu odchodu z EÚ. Brexit a neistota spojená s budúcimi obchodnými dohodami je hlavným dôvodom momentálne slabej libry,“ dodáva Gábriš.

V obľúbenom Bulharsku sa situácia nezmenila a priemerný kurz bulharského leva bol rovnaký ako v júni minulého roka. Slováci sa čoraz častejšie vyberajú aj do exotickejších destinácii, akými je napríklad Thajsko. Euro za rok voči tamojšej mene oslabilo o necelé štyri percentá.

Naopak, na pohybe mien môžu ušetriť tí, ktorí sa vyberú v lete na sever. Euro totiž voči švédskej aj nórskej korune posilnilo (o 4,5 %, resp. 1,8 %), zatiaľ čo kurz dánskej koruny sa nezmenil. Rovnako tak sa v porovnaní s júnom minulého roka nemenil kurz eura voči americkému doláru.

Na kurzové rozdiely by si mali dovolenkári dávať pozor aj pri používaní platobných kariet**. Ak sa dovolenkár nachádza v krajine, v ktorej sa neplatí eurom, obchodník alebo bankomat mu môžu ponúknuť na výber, či chce realizovať transakciu v lokálnej mene alebo si zvoliť tzv. dynamický prepočet na eurá. “Odporúčame, aby si klienti nevolili tento prepočet. Suma sa totiž v tomto prípade prepočítava kurzom tamojšej banky prevádzkujúcej terminál, resp. bankomat, a ten býva pre klienta spravidla menej výhodný,“ upozorňuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.