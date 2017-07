Rozhodnú o budúcnosti eurozóny frustrovaní vojaci a bude mať každá slovenská firma vlastné pohrebníctvo?

Oslovila ma susedka z vedľajšieho paneláku, žena krátko po štyridsiatke, či by som nemohol pomôcť jej synovi s notebookom: „Voľajako mu nefunguje, náhle sa prestal nabíjať, syn hovorí, že je tam vo vnútri asi nejaký zlý kontakt alebo čo…“

Reku, či by som sa mu nemohol na to pozrieť, keď sa už toľko motám okolo tých počítačov.

Je rozvedená, manžela teda nemá a syn si to nevie sám opraviť, bojí sa počítač rozobrať. Spolužiak Paťo mu viackrát sľuboval, že príde, lenže neprišiel a medzitým sa už začali prázdniny, dovolenky, a bohvie kedy sa ukáže… Tak som povedal, že prídem.

Zašiel som k nim ešte v ten istý deň, notebook som rozobral, napájanie opravil aj bez cínovania a chlapcovi vravím, že také veci sa stávajú i mne, a to najmä vtedy, ak do napájacieho kábla sa silnejšie zakopne alebo sa doň zamotá noha, vtedy sa zvykne napájací konektor takpovediac odtrhnúť. Dá sa to spravidla opraviť, ale keď sa to opakuje, konektor sa poškodí a treba ho vymeniť, čo nie je vždy jednoduché, lebo taký istý konektor sa nie vždy dá kúpiť.

„Lepšie je teda tomu predísť,“ vravím.

Dopil som kávu, počkal ešte chvíľu, kým sa batéria nabije aspoň do polovice a operačný systém riadne nabehol. Potom sme notebook pre istotu ešte zo dvakrát vypli a zapli, aby sme mali istotu, že je všetko o.k. Už som chcel odísť, keď som sa náhle zháčil, lebo som si uvedomil, že…

„Mišo, veď ty si toho roku maturoval na elektropriemyslovke! Také veci ste sa tam neučili?!“

„Ta ňe,“ odpovedal a decentne vystrúhol jemnú slušnú grimasu.

„A čo ste sa tam učili štyri roky?“

„Ta o svätom Cyrilovi, Metodovi…“

„A ešte?“

„Ta o štúrovcoch…“

Vtedy som jemnú grimasu vystrúhol ja. Na tú bezvýznamnú epizódku (mená chlapcov sú z etických dôvodov zmenené!) som si náhle spomenul, keď som cez víkend (keď som pripravoval tento pravidelný mesačný komentár) čítal vyjadrenia predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku komory Mihók pre médiá povedal, že to, čo pred rokmi bolo hlavnou výhodou Slovenska (kvalifikovaná pracovná sila v štruktúre, ktorú ekonomika potrebuje) sa dnes stalo veľkou brzdou a bariérou pre ďalší rozvoj podnikania či už domácich firiem alebo investorov zo zahraničia.

Príčinou je neefektívne nastavený systém nášho školstva, zdôraznil Mihók a hneď uviedol aspoň dva konkrétne príklady:

Je alarmujúce, že počet hodín matematiky na základných školách sa za posledných 10 rokov znížil o 50 percent! Ako chceme vychovávať budúcich technikov, keď už na základnej škole im dáme menej matematiky, ktorá vedie k abstraktnému mysleniu a k technickému mysleniu?!

Len cca 13 percent stredoškolákov u nás maturuje z matematiky…

Môj koment k tomu: Problémov je tu viac. Jedným z nich je podľa mňa zbytočné upieranie sa na tzv. národnovlastenecké témy vo výchovnovzdelávacom procese a druhou je pochybná orientácia detí a ich rodičov na tzv. módne a vychytené školy. Namiesto ďalšieho rozdumovania k tej druhej veci konkrétny príklad. Generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Košice a prezident Asociácie vodárenských spoločností (AVS) Ing. Stanislav Hreha, PhD., predčasom na tlačovke povedal:

„Mám na stole asi dvesto žiadostí o prijatie do zamestnania absolventov odboru manažment cestovného ruchu. Ja nepotrebujem ani jedného! Na strane druhej okamžite by som prijal aspoň dvesto kvalifikovaných vodárov. Neviem zohnať ani jedného!“

Je mi to šumifuk!

Ekonomika na Slovensku (vrátane strojárenského priemyslu, automobiliek a pod.) je však v dobrej kondícii a súrne potrebuje kvalifikovanú, technicky vzdelanú pracovnú silu. Nevie ju zohnať. Nakoniec predsa len bude musieť dôjsť k tomu, že nastane zvýšený prílev pracovnej sily zo zahraničia, čomu sa tzv. národovci veľmi bránia. Viď diskusie na rôznych portáloch!

Ale na túto tému sa koncom mesiaca nechal počuť aj premiér Fico: „Chcem zdôrazniť, že dovoz pracovníkov zo zahraničia moja vláda naďalej považuje za krajné riešenie. Za riešenie, ktoré sa má použiť až vtedy, keď zlyhajú ostatné opatrenia.“

Ja to ale napíšem polopate: Keby som bol majiteľom priemyselného podniku a potrebujem kvalifikovaných ľudí, je mi šumifuk, či dotyčný vie dačo o živote sv. Cyrila a ani ma to nezaujíma! Mňa zaujíma, či má vzdelanie, či má technické myslenie a či v škole absolvoval odbornú prax a najmä čo sa na nej naučil.

A tu, ako upozorňuje aj Slovenská obchodná a priemyselná komora i ďalšie podnikateľské, priemyselné a zamestnávateľské zväzy a združenia, tu naša krajina totálne prehráva na celej čiare! A bojím sa, že za éry ministra školstva Plavčana (Slovenská národná strana) sa to veľmi nezmení.

Zarobí štát na sporení na pohreb?

Po tom, čo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života vek odchodu do dôchodku opäť oddiaľuje (od 1. januára 2018 sa zvyšuje o ďalších 63 dní), sa na webových portáloch i medzi ľuďmi, ktorí netrávia čas na internete, rozprúdili živé diskusie.

Zaujali ma názory typu, že keď to takto pôjde ďalej, bude treba uzákoniť, aby si každý podnik na Slovensku povinne zriadil aj pohrebnú službu, lebo s ďalším a ďalším posúvaním hranice veku odchodu do dôchodku ju bude viac a viac treba. Ďalší diskutujúci k tomu doplnil, že bude potrebné aj sporenie na pohreb. Tretí argumentoval tým, že sporenie na pohreb už teraz ponúkajú komerčné poisťovne, stačí však málo a bude to povinné zo zákona. Tieto peniažky však pôjdu do Sociálnej poisťovne a štát bude mať fasa príjem. Hanba takémuto štátu! Zlatý socializmus… Ponechávam bez komentára.

Teatrálne trhanie dokladov už nebude!

V polovici júna podnikateľské združenia a obchodné komory vrátane takých organizácií ako Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Podnikateľská aliancia Slovenska, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora či Švédska obchodná komora v SR, vyzvali vládu, aby po všetkých tých cirkusoch s regulovanými cenami na začiatku roka a teatrálnym trhaním faktúr presadila nezávislosť, nestrannosť a predovšetkým transparentný proces výberu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Vláda naopak presadila právnu normu, podľa ktorej šéfa úradu nebude menovať prezident, ale vláda. Prezident Kiska síce novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach nepodpísal argumentujúc tým, že novelou sa predseda ÚRSO stane ešte viac závislým od vládneho kabinetu a jej politického tlaku, ale poslušná parlamentná väčšina jeho veto hravo prelomila.

Priznávam, že ja som sa chcel stať šéfom ÚRSO, veď nie som v žiadnej strane, ale určite by mi vyčítali, že ako novinár nie som nestranný – raz predsa píšem proti tým, druhý raz proti tým… Chcel som tam potom šturiť svoju svokru, je síce stará a už dosť senilná, ale nikdy nebola v žiadnej strane a celý život ťažko manuálne pracovala v poľnohospodárstve, tá by určite bola objektívna a nestranná. Nepodarilo sa. Vládna moc tam strčila Jahnátka. Som rád, lebo je to odborník a naozaj nezávislý (exminister hospodárstva a pôdohospodárstva za Smer-SD, v súčasnosti poslanec NR SR za túto stranu) a tak sa faktúry už nebudú musieť trhať!!!

Od streliva k veľkolepému čínskemu hodvábu

Zdesený som z prípadov zmiznutia obrovského množstva munície z vojenských skladov. Ešte viac som zdesený z toho, že minister obrany Gajdoš (Slovenská národná strana) nenašiel odvahu, aby vystúpil na verejnosti, ale v takom závažnom prípade poslal hovorkyňu… Bol som vojakom a nespočetnekrát som strieľal najmä zo samopalov a viem si predstaviť, aké nebezpečenstvo predstavuje zmiznutie obrovského množstva nábojov (len v poslednom známom prípade sa odhaduje, že ich bolo až 300 tisíc!)

Niektoré médiá vec iba z neznalosti zľahčili tým, že sa naše náboje za dobrý peniaz dostanú niekde do vzdialených krajín a tam nech sa nimi pozabíjajú!

Mne ale v tejto súvislosti prišiel na um rozhovor s expertom na extrémizmus Radovanom Bránikom, ktorý pred pár mesiacmi varoval pred extrémistickými organizáciami vrátane polovojenských spolkov, ktoré charakterizuje príklon k Rusku a odpor k EÚ a NATO. Najväčšie nebezpečenstvo podľa odborníkov na extrémizmus predstavuje Asociácia slovenských vojakov (ASV), ktorá združuje množstvo frustrovaných profesionálnych vojakov v zálohe i bývalých vojakov z povolania, ktorých hlavnou súčasťou odborného vzdelania bola nenávisť voči Západu ako takému. Ako upozornil Bránik, vedenie ASV má politické ambície a hovorí, že demokracia je mŕtva ideológia a na verejnosti hlása aj možnosť vojenského puču!

Som optimistom a verím, že Slovenská informačná služba (SIS), ktorá sa prípadom zmiznutej munície zaoberá, tomu všetkému včas zabráni. K neuveriteľne intenzívnej ruskej propagande šírenej u nás rôznymi kanálmi (vrátane sociálnych sietí) s cieľom víriť nenávisť voči eurozóne, EÚ a NATO sa nepriamo pridali i Číňania. Ako upozornila riaditeľka Centra pre ruské, európske a ázijské štúdiá Theresa Fallon, aj Čína sa určitým spôsobom snaží rozdeľovať eurozónu a EÚ.

Dovysvetlím: Najľudnatejšia krajina to robí svojím veľkým projektom obnovenia starobylej Hodvábnej cesty. Nesleduje však vojenské a politické ciele, ale postupuje pragmaticky – sleduje len svoje čisto obchodné záujmy. Podčiarknuté, zrátané: Dúfam, že o budúcnosti spoločnej a jednotnej Európy nakoniec teda nerozhodnú frustrovaní vojaci.

Princ je princ a čierne zlato namiesto pointy

V tomto pravidelnom mesačnom komentári som sa viac sústredil na domáce udalosti; zahraničným sa budem zrejme viac venovať v tom ďalšom. Dovtedy sa určite upokoja svetové finančné trhy, ktoré si údajne zle vysvetlili slová prezidenta ECB Maria Draghiho a euro vyskočilo prudko nahor a potom po „objasnení situácie“ padlo trochu späť. Dovtedy bude hádam aspoň o kúštik jasnejšie ako by to mohlo byť s ďalšími krokmi americkej centrálnej banky (Fed) ohľadom zvyšovania sadzieb a o niečo jasnejšie by už mohlo byť aj ohľadom Brexitu.

Nateraz platí, že premiérka Theresa May chce zmierniť obavy a sľubuje, že Británia „poskytne istotu“ občanom EÚ žijúcim, študujúcim alebo pracujúcim v Británii. Dokonca prišli správy, že britská vláda plánuje vytvoriť nový orgán, ktorý bude po Brexite prísne dohliadať na dodržiavanie ľudských práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve. Po fyzických útokoch britských výtržníkov, ktoré zažili občania Nemecka, Poľska, Holandska i niektorých ďalších krajín EÚ, sa zriadeniu takéhoto úradu ani nečudujem!

A dovtedy, kým začnem písať ďalší mesačný komentár, bude si Pani ropa i naďalej bezpečne hovieť pod hranicou 60 USD.

Som o tom presvedčený, aj keď v posledný júnový týždeň zdražela predovšetkým v reakcii na oslabenie US dolára. Myslím si však, že naďalej zostane pod 60-dolárovou hladinou, keďže ťažba čierneho zlata v Spojených štátoch naďalej rastie (týždeň čo týždeň pribúdajú nové vrty) a naopak – všetky možné i nemožné dohody krajín OPEC i nečlenov tohto kartelu o nezvyšovaní ťažby (s výnimkou Líbye, ktorá koncom júna zvýšila tažbu na milión barelov denne) nemajú už takú váhu ako pred pár mesiacmi.

Tie tzv. dohody už trhy tak nevzrušujú ako kedysi. Časom sa každá lahôdka preje.

A navyše, Pani rope stoja v ceste minulomesačné politické udalosti: ide o rozpory medzi Katarom a susednými krajinami, ktoré Katar obvinili z údajnej podpory terorizmu. Ten to ale odmieta.

Skrátim to: v arabskom svete vypukla politická a diplomatická kríza, ktorá postupne zasiahla celý región a podľa mojich slov zanechala určité mastné fľaky aj na lesklom šate čerstvo korunovaného princa Saudskej Arábie Mohammeda bin Salmana i nad jeho nekonečnými sľubmi o ekonomických reformách, ktorými sa ukončí závislosť krajiny na rope. Toto počúvame už dlhé roky!

Mnohí analytici si však myslia, že najnovšia kríza v arabskom svete môže Salmanove reformy, ktoré by Saudskú Arábiu oslobodili od závislosti na rope, spomaliť alebo ich oddialiť, ale určite ich už nezastaví. A ja k tomu dodám, že princ je princ a drží sa toho, čo sľúbil!

Autor PhDr. Peter Furmaník je publicistom – reportérom a komentátorom. Ilustračné foto v záhlaví článku: www.sxc.hu (freeimages)