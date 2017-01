Rozvod po anglicky: Čo prinesie tvrdý brexit pre ekonomiku

Rizikom je aj balansovanie na okraji útesu. „Keďže T. Mayová chce aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa spustí proces odchodu Británie z únie, do konca marca, premiérka dala vyjednaniu komplexnej dohody o voľnom obchode len dva roky. To je veľmi krátka doba. Pre porovnanie, dohoda CETA (medzi EÚ a Kanadou) sa uzatvárala až sedem rokov,“ konštatuje ekonóm Coface. Premiérka sa nateraz nezmienila ani o predstavách týkajúcich sa finančných služieb a už vôbec nie o tom, ako sa vysporiadať s tromi miliónmi európskych občanov žijúcich vo Veľkej Británii a 1,2 miliónom britských občanov žijúcich po celej EÚ.

Rokovania o brexite začnú koncom marca. Mayovej prejav sa tak čiastočne dá chápať ako demonštrácioa vyjednávacej sily pred nadchádzajúcimi rokovaniami. Hoci medzi návrhmi je aj to, že Británia zavedie agresívne zníženie daní a byrokracie, aby pritiahla investície a záujem zahraničných firiem, rizikom môže byť varovanie T. Mayovej, že je pripravená odísť od rokovacieho stola, ak by bola dohoda zlá: „Žiadna dohoda o Británii je lepšia než zlá dohoda o Británii“.

„Keďže je tu ešte stále aj neistota týkajúca sa výsledkov rokovaní Británie s úniou, spomalia sa aj podnikateľské investície,“ upozorňuje R. Nizard. Ako spresňuje, trpieť bude automobilový, ako stavebný priemysel, ktoré zasiahne zdraženie dovezených materiálov. Exportným odvetviam v krátkodobom horizonte ešte takéto riziko nehrozí, lebo by mohli mať prospech z oslabenej libry.

Dá sa však pobrexitový šok očakávať? Hoci sa trhy už upokojili, dopady Británia pocíti. Nateraz ťaží ekonomika z vyššej domácej spotreby aj odvetvia služieb. No pri inflácii, ktorá sa tento rok očakáva na úrovni 2,5 percenta, a slabšej libre je málo pravdepodobné, že spotreba či služby ekonomiku výraznejšie potiahnu. Coface prognózuje rast HDP Británie v roku 2017 na 1,1 percenta.

„Theresa Mayová naznačila, že Británia bude chcieť novú, komplexnú, odvážnu a ambicióznu dohodu o voľnom obchode (FTA). Vláda sa tak bude usilovať o „prispôsobenie“ bilaterálnych dohôd, ktoré by sa zamerali na jej kľúčové sektory,“ podotýka R. Nizard. Je tak jasné, že prechodného obdobia je potrebné k tomu, aby nedošlo k pobrexitovému šoku a firmy mali dostatok času prispôsobiť sa.

Británia nechce kompromisy v otázkach voľného pohybu osôb, členstva krajiny na spoločnom trhu, či kontroly imigrácie. Prívržencov tvrdého brexitu už teraz potešilo, že krajina prestane byť viazaná jurisdikciou Európskeho súdneho dvora. Premiérka tiež jasne naznačila, že vláda nebude usilovať ani o plné členstvo v colnej únie. Vďaka tomu nebude musieť bilaterálne vyjednávať jednotlivé obchodné dohody, no zjavne bude usilovať o čiastočnú colnú dohodu.