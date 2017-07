Rýchlokurz ako sa stať investorom do podielových fondov

Skúsení investori už podielové fondy iste dobre poznajú. Kto sa ale na finančný trh ešte len chystá vyraziť, neoľutuje, keď sa s nimi zoznámi – podielové fondy sú totiž tým najjednoduchším spôsobom, ako sa z ničoho stať investorom.

Čo je to podielový fond

Princíp je veľmi jednoduchý. Vychádza z toho, že jeden človek, ktorému z mesačnej výplaty ostane niečo k dobru, si príliš veľa akcií ani dlhopisov nenakúpi. Pokiaľ sa ale spojí s viacerými ľuďmi a všetci vložia do fondu svoje drobné prostriedky, môžu investovať spoločne. Vstúpiť do fondu môžete kedykoľvek, rovnako tak vám nikto nebráni ho opustiť, keď budete chcieť.

Sila spolupráce investorov tkvie v tom, že môžu investovať aj do drahších akcií výborne prosperujúcich spoločností. Nemusia sa obmedzovať len jedným podnikom, ich investície sa môžu rozložiť medzi viac podobných firiem. Môžete tak podporovať vizionára a lídrov v oblasti inovácií aj spoločnosť, o ktorej budúcnosť zatiaľ nie je potrebné sa báť, pretože už dlho žne celosvetový úspech (a vy im to prajete).

Princíp podielového fondu:

Investičná spoločnosť

Ďalšou výhodou podielového fondu je, že sa o vaše investície starajú profesionáli. Dlhodobo sledujú vývoj akcií na trhu a majú prehľad o tom, aká odvetvia, regióny alebo meny sú v rozkvete, a ktoré naopak upadajú. Ich činnosť reguluje zákon a kontroluje ju depozitár (banka, ktorá eviduje majetok fondu) a audítor. S vašim majetkom teda nakladajú pod dohľadom a podľa presne vymedzených pravidiel.

Možnosť voľby

To samozrejme neznamená, že za vás bude investičná spoločnosť rozhodovať vo všetkom. Pri vstupe do fondu si sami zvolíte svoju investičnú stratégiu: čo chcete nakupovať (akcie, dlhopisy), v akom ekonomickom odvetví (potravinárstvo, chemický priemysel, stavebníctvo …), kde chcete investovať (USA, Európa, rozvíjajúce sa trhy, celý svet …) a v akej mene. Podľa toho, aké stratégie sa vám budú páčiť, môžete investovať do jedného, ​​ale aj do viacerých fondov.

Podielový list

Nemusíte sa báť, že by ste svoje peniaze darovali do nejakej spoločnej kasy, do ktorej má prístup každý a môže vám ich vziať. Za svoju investíciu dostanete podielový list. Čím viac na začiatku zaplatíte, tým viac podielových listov dostanete. Tieto listy vám zaručujú stály podiel na celkovom majetku podielového fondu. Keby teda vo vašom fonde bolo celkom 100 podielových listov a vy ste vlastnili 3 z nich, môžete si vždy nárokovať 3% z celkového majetku všetkých investorov.

Zisk a strata

V prípade podielového fondu hovoríme o realizovaných a nerealizovaných ziskoch a stratách. Hodnota akcií na trhu sa totiž neustále trošku hýbe hore a dolu, takže nie je potrebné hneď panikáriť, keď klesne. Strata je len teoretická, pretože situácia na trhu sa môže zase obrátiť. Pokiaľ ale spanikárite a hneď predáte svoju investíciu, túto teoretickú stratu zrealizujete a v prípade, že sa finančný trh začne vyvíjať smerom nahor, sa tak pripravíte o možný zisk. Nezabúdajte, kedy je najvýhodnejšie nakupovať: keď je niečo lacné. Pokles akcií teda nie je malér, je to príležitosť k výhodnému nákupu.

Výber získaných peňazí

Tú najkrajšiu časť sme si nechali na koniec. S tým, ako bude stúpať a klesať hodnota akcií či dlhopisov, bude kolísať aj hodnota majetku jednotlivých podielových fondov. Pretože vám z celkového majetku fondu náleží určité percento, nie len suma, bude kolísať aj hodnota vašich podielových listov. Keď uvidíte, že je ich hodnota príjemne vysoká, môžete jednoducho peniaze vybrať – predať svoje podielové listy za ich aktuálnu trhovú cenu. A potom bude reč o realizovanom zisku ☺

Chcete sa dozvedieť viac? Chystáme pre vás aj ďalšie články o fondoch. Sledujte náš blog a prečítajte si, aké sú typy podielových fondov, aké sa s fondmi spájajú riziká a čo sú naopak len mýty. A pokojne sa pýtajte, radi zodpovieme všetky vaše otázky!

Vladimír Málik, produktový manažér mBank