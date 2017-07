Š. Máj v Slovenskej sporiteľni končí

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne Štefan Máj na konci roka ukončí pôsobenie v pozícii šéfa najväčšej slovenskej banky. Rozhodol sa, že po skončení aktuálneho pracovného kontraktu sa chce venovať hlavne rodine a koníčkom. Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva bude od 1. januára 2018 Peter Krutil, doterajší podpredseda predstavenstva banky zodpovedný za firemné bankovníctvo.

„Som šťastný, že som mohol byť súčasťou úspešného príbehu Slovenskej sporiteľne. Za vyše dvadsať rokov som mal možnosť zažiť turbulentné obdobie pred privatizáciou banky, jej prechod do rúk Erste Group a následnú transformáciu, ako aj mimoriadne úspešnú poslednú dekádu rastu, kedy sme päťkrát za sebou získali ocenenie Banka roka od týždenníka Trend. Posledné tri roky som mal tú česť viesť najlepšiu banku na Slovensku a jednu z najstabilnejších finančných inštitúcií v eurozóne.

Práca pre Slovenskú sporiteľňu je pre mňa vášňou aj poslaním a som veľmi rád, že banku odovzdávam do dobrých rúk. S Petrom Krutilom som pracoval počas takmer celého môjho pôsobenia v sporiteľni a verím, že je nie len zárukou kontinuity, ale súčasne prevedie banku výzvami, ktorým vo finančnom sektore čelíme,“ povedal generálny riaditeľ Štefan Máj.

Štefan Máj (65) začal svoju pracovnú kariéru v roku 1977 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave cenovom. V Slovenskej sporiteľni pôsobí od roku 1991, najskôr ako riaditeľ úseku správy majetku, divízie techniky a neskôr ako člen predstavenstva. Od roku 1995 do 1998 zastával viaceré pozície v Komerční banke Bratislava. V decembri 1998 sa do banky vrátil ako podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Významne sa podieľal na reštrukturalizácii a na procese privatizácie banky. Od 1. januára 2015 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne, v jeho kompetencii je oblasť financií a štábne útvary. Štefan Máj bude svoju pozíciu vykonávať do konca roka 2017.

Pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa preberie od januára Peter Krutil (49). Svoje profesijné pôsobenie začal vo VÚB banke v roku 1990. V Slovenskej sporiteľni pracuje od roku 1998 ako člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo, od roku 2015 je súčasne aj podpredsedom predstavenstva banky. Spolu so svojím tímom vybudoval počas uplynulých rokov firemné bankovníctvo v Slovenskej sporiteľni, vďaka ktorému banka kontinuálne posilňuje trhový podiel v tomto segmente.

„Možnosť stáť na čele najväčšej banky na Slovensku si vážim a vnímam nielen ako prejav dôvery od akcionára, ale najmä ako záväzok voči všetkým jej zamestnancom a klientom. Za ostatných dvadsať rokov som v Slovenskej sporiteľni riadil viacero oblastí a novú pozíciu považujem za úspešné vyvrcholenie mojej práce. Spolu s kolegami chcem aj naďalej sporiteľňu posúvať vpred, aby s nami spokojne bankovalo čoraz viac ľudí a firiem na Slovensku,“ povedal Peter Krutil.

„V dozornej rade sme mali pomerne krátku debatu o tom, kto by mal byť novým generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne. Peter Krutil je najlepšou voľbou. Rovnako rýchlo sme sa zhodli aj na výzvach, ktorým bude čeliť: skombinovať tradíciu a spoľahlivosť s modernou podobou bankovníctva. To sa netýka len digitalizácie. Musíme skĺbiť tradičnú pobočkovú sieť s ‚bankou vo vreckuʻ, využiť údaje o klientoch v ich prospech a vyriešiť ich finančné požiadavky. Podľa nás má práve Peter na to správne predpoklady a aj vďaka jeho skúsenostiam sa bude vedieť popasovať s výzvami, ktorým momentálne čelíme nielen my, ale aj iné banky“, povedal Gernot Mittendorfer, predseda dozornej rady Slovenskej sporiteľne.

Andreas Treichl, generálny riaditeľ Erste Group, povedal: „Chcem Štefanovi Májovi poďakovať za skvele odvedenú prácu počas uplynulých rokov, kedy sa zo Slovenskej sporiteľne stala vedúca banka na slovenskom bankovom trhu so silnou finančnou základňou. Už od privatizácie bol pre mňa blízkym priateľom a zároveň sa na neho dalo spoľahnúť vždy, keď sme zavádzali zmeny v našej štruktúre alebo v biznise. Klienti a zamestnanci boli pre neho vždy na prvom mieste. Pod jeho vedením sa zo Slovenskej sporiteľne stala banka zameraná na klientov a som naozaj rád, že som mal možnosť s ním spolupracovať toľko rokov.“

Po odchode Štefana Mája sa uvoľní pozícia finančného riaditeľa (CFO) v predstavenstve Slovenskej sporiteľne a meno jeho nástupcu bude oznámené neskôr.