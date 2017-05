Sberbank splynie s Prima bankou 1. augusta

Akcionári spoločností Sberbank Slovensko, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s. rozhodli na svojich mimoriadnych valných zhromaždeniach o zlúčení obidvoch bánk k 1. 8. 2017 s tým, že nástupníckou spoločnosťou bude Prima banka Slovensko, a.s. V nadväznosti na rozhodnutie akcionárov podpísali obidve banky Zmluvu o zlúčení a predchádzajúci súhlas so zlúčením vydala aj Národná banka Slovenska.

Prima banka je v posledných rokoch najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou na Slovensku. Stojí za tým aj široká sieť pobočiek, ktorých má banka v súčasnosti 113 a pokrýva nimi ako jedna z troch bánk všetkých 79 okresov Slovenska. Z hľadiska počtu pobočiek je Prima banka treťou najväčšou bankou na trhu a po zlúčení so Sberbank svoju sieť ešte viac posilní.

Prima banka sa pri poskytovaní svojich produktov a služieb zameriava najmä na rýchlosť, jednoduchosť, férovosť a výhodnosť. Aj vďaka tomu má dnes už štyri roky po sebe podľa nezávislých prieskumov najspokojnejších klientov spomedzi najväčších slovenských bánk.

Klienti Sberbank Slovensko budú môcť aj po právnom zlúčení využívať svoje štandardné produkty a služby tak, ako doteraz. Postupne navyše získajú prístup k ešte výhodnejším produktom a službám Prima banky a k dispozícii budú mať tiež jej širokú pobočkovú a bankomatovú sieť.