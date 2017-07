Šéf Rapid life chce podať trestné oznámenie proti nútenej správe poisťovne

Bývalý predseda predstavenstva poisťovne Rapid life Peter Talán sa ohradil voči nútenej správe. Odmietol obvinenia nútenej správkyne Ireny Sopkovej, že bývalý manažment poškodil klientov nevyplácaním nárokov a pripravil spoločnosť o majetok. Plánuje preto podať trestné oznámenie.

P. Talán odmieta napríklad obvinenie správkyne, že nový majiteľ budovy poisťovne, firma AB Real, nezaplatil za kúpu budovy od Rapid Life dohodnutú sumu. V roku 2016 prišlo podľa neho za predaj od kupca 865 tisíc eur a do konca tohto roka to ešte bude 333 tisíc eur. „Všetky peniaze, ktoré prišli z predaja budovy, boli použité na poistné plnenia pre klientov," vyhlásil podľa TASR P. Talán. Poisťovňa tak podľa neho tento rok vyplatila v rámci programu ukončovania činnosti klientom 354 tisíc eur.

Bývalý predseda predstavenstva navyše uviedol, že poisťovňa pred Národnou bankou Slovenska nezamlčovala informácie o svojej ekonomickej situácii. Nie je teda podľa neho pravda, že regulátor mal skreslené informácie. „Nikdy sme nič nezamlčovali. NBS sme vždy veľmi podrobne a detailne informovali o reálnom stave v poisťovni, čo vieme podložiť dôkazmi,“ uviedol. Dodal, že dohľad udelil poisťovni za sedem rokov len jednu pokutu.

Hlavným tromfom v rukách bývalého vedia poisťovne je pohľadávka voči NBS v hodnote 57 mil. eur. Národná banka ju neuznáva a preto doteraz nezaplatila. Bývalé vedenie poisťovne v nej naopak vidí zdroj financií, z ktorých by sa mohli vyplatiť nároky zvyšných klientov poisťovne. Podľa P. Talána preto nebude na poisťovňu vyhlásený konkurz. Aktíva firmy, do ktorých patrí i táto pohľadávka, totiž podľa neho prevyšujú jej záväzky.

„Na všetko sú právoplatné rozsudky. Len istina v tomto spore je 32 miliónov eur. Ak by NBS zaplatila hoci len istinu, tak pri záväzkoch 25 miliónov eur do konca budúceho roka, by poisťovňa skončila so ziskom sedem miliónov eur. Škoda k dnešnému dňu je už 57 miliónov eur,“ povedal P. Talán.

Právny zástupca bývalého vedenia Martin Bezák je presvedčený, že nútená správkyňa si neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosť. „Cieľom nútenej správy nie je uspokojenie klientov, zavedenie ozdravného plánu nad poisťovňou a obnovenie stavu, ale zatajenie a likvidácia pohľadávok, ktoré má poisťovňa voči NBS,“ myslí si. Správkyňa preto podľa neho popiera oprávnenosť pohľadávok voči NBS.

„Podáme trestné oznámenia za spáchanie určitých trestných činov. V okruhu podozrivých osôb bude aj nútený správca,“ povedal M. Bezák.