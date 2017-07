Šéfka Fedu vie zamávať trhmi, aj keď veľa nepovie

Ostro sledovanou udalosťou uplynulého týždňa bolo vystúpenie šéfky Fedu Janet Yellenovej v americkom Kongrese. Podľa jej slov Fed plánuje pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb a taktiež chce začať redukovať portfólio dlhopisov.

Tieto slová „prvej dámy“ Fed-u priviedli americký dolár k rastu. Dôvodom plánovaného zvyšovania sadzieb podľa Yellenovej je, a bude, pozitívny vývoj na trhu práce, pribúdanie pracovných miest a ekonomický rast.

J. Yellenová ale upozornila aj na to, že vývoj ekonomiky je vždy sprevádzaný aj určitou neistotou. Tá sa aktuálne „točí“ hlavne okolo toho, či inflácia v USA naozaj porastie, a tiež okolo toho, či Trumpov ekonomický program a reformy prejdú Kongresom.

Medziročný rast americkej inflácie priniesol sklamanie. Spotrebiteľské ceny v júni vzrástli o 1,6 percenta, čo je pomalšie tempo rastu ako bolo to májové (1,9 %), a taktiež pomalšie ako to, ktoré očakávali trhy (1,7 %). Výrobné ceny v USA v júni rástli medziročne o dve percentá. Je to síce pokles o –0,4 percentuálneho bodu oproti májovému tempu rastu inflácie PPI, no trhy očakávali rast iba na úrovni 1,9 percenta.

Zdroj: Poštová banka