Šetríme čoraz menej a utrácame čoraz viac. Štatistiky zbúrali mýty o našej sporivosti

O Slovákoch sa dlhé roky hovorilo, že si nevedia užiť a len šetria „do vankúša“. Rovnako tak kolovali mýty o tom, že si neradi požičiavame a radšej si nič nedoprajeme. Najnovšie čísla však ukazujú opak.

Na účte máme menej ako Poliaci aj Česi

Koncom minulého roka skupina Allianz zverejnila štúdiu skúmajúcu majetok a dlhy domácností. Global Wealth Report, ako sa tento dokument volá, hodnotil finančné zázemie aj záväzky vo viac ako 50 krajinách.

V prípade stredoeurópskeho regiónu ukázala správa jeden zásadný obrat od trendov v minulosti: sporíme málo a naopak, čoraz viac si požičiavame. Priemerná domácnosť na Slovensku má na účte nasporenú na prvý pohľad nie najmenšiu sumu, zhruba 5.300 €.

V tomto parametre nás však predbehli nielen vyspelé krajiny, ale už aj naši najbližší susedia. Priemerná domácnosť v Poľsku má odložené úspory za 6.540 €, v Českej republike dokonca dvojnásobok, až 12.614 €.

Z hodnotených 50. krajín sme sa tak v sporivosti ocitli až na 43. mieste. Na prvom mieste sú Švajčiari, ktorí držia na úsporách viac ako 170.000 €. Pre zaujímavosť, predbehlo nás už aj Bulharsko, kde má domácnosť odložených priemerne cez 6.500 €.

Dlhujeme viac, ako máme odložené

Nemenej zaujímavým je aj druhý sledovaný parameter a to priemerná výška dlhu na jednu domácnosť. Tu treba však objektívne povedať, že číslo značne zvyšuje aktuálne prebiehajúci boom v oblasti hypotekárnych úverov.

Priemerná slovenská domácnosť má dlh vo výške 5.570 €. Znamená to, že dlhujeme viac, ako máme usporené. Takáto situácia je síce dobrá pre ekonomický rast a zvyšovanie spotreby v hospodárstve, ale nie pre menej bonitnejšie skupiny obyvateľstva.

V prípade úverov platia totiž dve pravidlá. Prvé hovorí o tom, že výška finančných záväzkov by nemala presiahnuť jednu tretinu čistých príjmov. To znamená, že ak má vaša domácnosť príjem vo výške napríklad 900 €, na všetky úvery a pôžičky by ste nemali mesačne dávať viac ako 300 €.

Druhé pravidlo je ešte dôležitejšie a týka sa typov pôžičiek. Požičiavať by ste si mali na také veci, ktorých životnosť je dlhšia, ako je splatnosť dlhu. Z pohľadu tohto pravidla sú tak „zdravé“ najmä hypotéky a väčšie spotrebné pôžičky použité napríklad na rekonštrukciu bývania alebo kúpu auta.

Naopak, pôžičky využité na zážitky, napríklad na dovolenku alebo oslavu, sú najhoršie. Nie úplne ideálne sú aj pôžičky ihneď alebo krátkodobé úvery do 30 dní. Práve tieto typy pôžičiek si vybavujú menej bonitní klienti, ktorí sa tak môžu dostať do dlhovej pasce.

Ak si požičať, tak len od serióznych poskytovateľov

To, že Slováci uprednostňujú čoraz viac spotrebu pred úsporami, neznamená automaticky niečo negatívne. Dôležité je požičiavať si zodpovedne a za čo najlepších okolností. Na prvom mieste by tak malo byť porovnanie pôžičiek s cieľom nájsť tú najvýhodnejšiu.

Tu vám dávame do pozornosti overených poskytovateľov úverov, čiže najmä banky. Aktuálne úroky sa pri hypotékach pohybujú priemerne okolo hranice 1,5 %, v prípade qqspotrebných úverov je to zhruba okolo 6 % ročne. Vďaka dlhodobo nízkym sadzbám, ktoré majú tiež svoj vplyv na zvýšené čerpanie úverov, sa dá v banke požičať naozaj výhodne.

Pre tých, ktorým banky neschvália úver z dôvodu napríklad nízkej bonity alebo príliš prísnych kritérií, môžu byť alternatívou nebankové spoločnosti. Tu však treba dávať väčší pozor a osloviť len tie, ktoré sú overené a nepýtajú žiadne poplatky vopred.

Novinkou na trhu s úvermi sú P2P pôžičky. Tento spôsob získania úverov je u nás ešte stále v plienkach a vo väčšine prípadov sa dajú požičať len menšie sumy. Najspoľahlivejšou cestou tak zostávajú úvery z banky.