Škodu spôsobenú výtlkom uhrádzajú aj poisťovne

Napriek protestom zo strany poisťovní v novembri poslanci schválili novelu zákona o poisťovníctve. Výsledkom je zavedenie osempercentného odvodu zo všetkých neživotných poistiek. Dôsledkom bude pravdepodobne rasti cien, prípadne transformácia poisťovní na pobočky, alebo dokonca ich odchod z trhu. Celá správa »

S kamienkom na čelnom skle majú asi skúsenosť mnohí šoféri. Žiaľ veľká časť z nich má skúsenosť aj negatívnym postojom poisťovní k plneniu z PZP. Poisťovne prestali uznávať aj svedeckú výpoveď spolujazdca – svedka udalosti. Mnohí šoféri to preto riešia inštaláciou kamery snímajúcej priestor pred autom. Dokazovanie a nárokovanie škody si tak niekedy vyžaduje aj súdne pojednávanie. Celá správa »

Nebezpečenstvo je na cestách prítomné stále, aj keď si to nepripúšťame. Čo ak zrazíte chodca práve vy, a ocitnete sa tak jednou nohou vo väzení? Stať sa to môže hocikomu. Dokazuje to i nedávny prípad bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica. Niektoré poisťovne preto poskytujú svojim klientom právne poradenstvo pri trestnom konaní pred políciou. Celá správa »

Poistný sektor prechádza náročným obdobím. Žijeme v čase rekordne nízkych sadzieb, klasické kapitálové poistenie stratilo na význame. Rovnako klesá aj popularita investičného poistenia. O tom, ako klienti akceptujú návrat k prvotnému významu poistenia – ku krytiu rizík sa rozprávame s generálnym riaditeľom NN Životnej poisťovne Petrom Brudňákom. Celá správa »

