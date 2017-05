Pozor na staré poistky na dom a domácnosť

Klienti nahlasujú škody, ktoré spôsobili záplavy z prívalových dažďov v oblasti Liptova, Kysúc a východného Slovenska koncom apríla a začiatkom mája. Väčšina hlásení sa týka poškodenia nehnuteľnosti a domácnosti. Ponúkame preto niekoľko rád, ako postupovať pri nahlasovaní škody a ako neprísť o svoje peniaze.

Zaplavená pivnica, bahno v dome, zničené steny, narušená statika, poruchy elektroinštalácie, zničený nábytok a spotrebiče. Živelné udalosti akými sú záplavy po intenzívnych lejakoch dokážu napáchať na našich obydliach veľké škody. Poisťovne klientom odporúčajú, aby im škody po záplavách nahlásili čo najskôr – buď osobne na pobočke, telefonicky alebo online.

Neničte dôkazy a škodách na majetku

Stav domu či domácnosti, ktorý spôsobil živel, by ste až do vykonania obhliadky z poisťovne nemali meniť, rovnako nevyhadzovať ani zničené veci. Samozrejme, netýka sa to opatrení smerujúcich k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala a aby sa obmedzil jej rozsah. „ V prípade, že majetku hrozí ďalšie poškodenie alebo je manipulácia s poškodenými vecami potrebná z hygienických a bezpečnostných dôvodov, odporúčame všetko zdokumentovať, urobiť si fotky alebo video,“ hovorí vedúci oddelenia likvidácie majetku UNIQA poisťovne Miroslav Dvoran.

Väčšina poisťovní ponúka k poistke domu či domácnosti bezplatné asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť aj v prípade takejto živelnej udalosti. „Asistenčnú službu môžete využiť v prípade nápravy havarijného stavu, ktorý spôsobila záplava – pomôže s elektrinou, odvezie zariadenie domácnosti, ktorému hrozí poškodenie vodou a v prípade núdze zabezpečí aj náhradné ubytovanie,“ dodáva M. Dvoran.

Nezabudnúť na poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti už v základnom poistení kryje škody spôsobené živelnými rizikami, akými sú záplavy či povodeň. Ľudia však majú niekedy hlavu v smútku, keď po takejto udalosti nedostanú od poisťovne sumu, ktorú očakávali. Podľa Róberta Kocha z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne robia klienti najčastejšie chybu, ak si nepoistia majetok komplexne.

Často sa stáva, že ľudia si napr. pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú. Znamená to, že v prípade napr. škody spôsobenej záplavou potom poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, no nepreplatí škody na hnuteľných veciach, vybavení domácnosti, ako nábytku, spotrebičoch, či elektronike.

Staré poistky sú väčšinou na smiešne nízke sumy

Problémom pri likvidácii škôd po záplavách či povodniach sú tiež veľmi staré poistky, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Ľudia sú kvôli nim sklamaní, keď pri poistnej udalosti nedostanú sumu, ktorú od poisťovne požadovali. „Treba si uvedomiť, že ak mala nehnuteľnosť pred 30 rokmi hodnotu 15 000 EUR, dnes to môže byť 150 000 EUR. Najmä v čase záplav sú staré poistky s nízkymi sumami veľkým problémom, napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená,“ vysvetľuje manažér UNIQA poisťovne. Problémom v takom prípade je, že poistná ochrana nekryje výdavky na obnovu bývania.

Ľudia by si mali sami skontrolovať staršie zmluvy a zreálniť poistné sumy podľa ich aktuálnej hodnoty. Poistné krytie na reálnu hodnotu garantuje, že nedôjde k takzvanému podpoisteniu. „Poistná suma nehnuteľnosti je stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré nám uvedie klient a poistenie sa dojednáva s automatickou indexáciou poistnej sumy,“ vysvetľuje R. Koch.