Skreslený obraz o európskom finančnom trhu na najvyšších úrovniach

Na prelome júla a augusta sa uskutočnila v Prahe zaujímavá udalosť. Išlo o Deň ochrany spotrebiteľa ESA, ktorého úlohou bolo podľa organizátorov „diskutovať o otázkach týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov, investorov a finančných inováciách“. O tom, že sa tu dali započuť zaujímavé návrhy, niet pochýb.

Nebudem podrobne opisovať vystúpenia poslanca Európskeho parlamentu Svena Giegolda a iných európskych predstaviteľov so silnou averziou voči odvetviu a za jeho reguláciu. Súdruh S. Giegold a podobní priaznivci tvrdej línie sú jasne rozpoznateľní ako extrém aj medzi politikmi EÚ naklonenými regulácii.

Nesprávne argumenty

Čo ma však viac znepokojilo, bola prezentácia Monique Goyensovej, generálnej riaditeľky BEUC – jedného z najvýznamnejších európskych združení spotrebiteľov. Stručne povedané, jej prejav sa zameral na to, ako trhy zlyhávajú, a na to, ako je potrebná väčšia regulácia. Jej príspevok vyvrcholil požiadavkou na vznik nového orgánu ochrany spotrebiteľov (sic). To samotné však ani nebolo prekvapením. Moja pozornosť sa však sústredila na negatívne príklady z niektorých členských štátov, ktoré tvorili podstatnú časť argumentácie M. Goyensovej.

Spomedzi týchto príkladov mi utkveli v pamäti dve vyhlásenia, ktoré ma neskôr donútili otvoriť si Google. M. Goyensová tvrdila, že „na Slovensku má množstvo dlžníkov aj viac ako 30 pôžičiek“. Ďalším tvrdením bolo to, že v Lotyšsku až „50 percent z platieb životného poistenia dostáva obchodník“. Najmä prvý argument znel pre mňa neuveriteľne a to najmä preto, že som často v kontakte s mojimi slovenskými priateľmi, a navyše preto, že sme spolu zdieľali takmer deväťdesiat rokov spoločný štát. Viem, že honba po nulovej úrokovej sadzbe zúri všade okolo nás, ale tento extrém? Zdalo sa mi to nepravdepodobné. Takže, čo som našiel?

Podľa údajov OECD za rok 2015 bola zadlženosť domácností na Slovensku piata najnižšia z 28 členských štátov EÚ z hľadiska disponibilného príjmu. A problém v Lotyšsku? Urobil som si prieskum štatistík na webovej stránke FKTK (lotyšský orgán dohľadu). Ukázalo sa, že náklady na akvizíciu prekvapujúco predstavujú len 0,6 percenta hrubého predpísaného poistného pri životnom poistení. Bum. Samozrejme, tento problém, či zhoršujúci sa trend, možno pochopiť z rôznych uhlov, ale tu sa dostávame k tomu, čo nazývame skúmaním reality.

Úmysel, či omyl

Teraz sa môžeme opýtať, či tieto „nepresnosti“ vznikajú úmyselne alebo omylom. Chyba, ktorá sa vyskytuje v organizácii s početným aparátom a rozpočtom mnohokrát a mnohonásobne prekračujúcim rozpočet väčšiny podnikateľských združení?

Najhorším scenárom by bolo, keby sa takéto skreslené argumenty použili úmyselne k tomu, aby európski aktéri, médiá a tvorcovia politík dostali falošný obraz reality. Tieto extrémy, ktoré sú samé o sebe znepokojivé, ale v celkovom kontexte zanedbateľné, sú vytvorené zámerne k tom, aby vytvorili skreslený obraz trhu EÚ. Ľudia milujú príbehy a je oveľa efektívnejšie im dodávať „výmysly" namiesto faktov, ktoré sú navyše ťažšie stráviteľné. Ale je to zodpovedné, keď ide o životy miliónov ľudí? Neodvažujem sa potvrdiť tento dohad, ale okolnosti sú veľavravné…

Aký záver z toho vyplýva pre FECIF (Európska federácia finančných poradcov a sprostredkovateľov)? Odkaz je jasný: musíme rýchlo vytvárať a rozširovať svoje vlastné odborné údaje, unikátne dáta a prieskumy, aby sme tak mohli vyvrátiť nepravdivé tvrdenia predkladané inými stranami sledujúcimi svoj ziskový a regulačný biznis.

Protiofenzíva

Už sme urobili prvé kroky. Ide o našu Bielu knihu a pilotný online prieskum. Čoskoro budú nasledovať ďalšie a na rad prídu plány aktivít so strednodobým horizontom. Musíme jasne uviesť, že prísľuby tvrdých línií nielen ohrozujú európske podniky a pracovné miesta, ale tiež v konečnom dôsledku ohrozujú samotného spotrebiteľa. V tomto ohľade musíme konať ako skutočný spotrebiteľský advokát so sofistikovanými argumentami, založenými na konkrétnych údajoch – a čo je najdôležitejšie – nezavádzajúcimi.

Na úrovni trhu je dobrý finančný agent pre spotrebiteľa tým najlepším priateľom – ten, kto mu dáva správne informácie v správny čas, najmä preto, že má legitímny záujem o to, aby zostal jeho priateľom! Zdá sa, že proti nám stoja silní a húževnatí protivníci, no neúspech nie je medzi možnosťami.

Autor je viceprezidentom Európskej federácie finančných poradcov a sprostredkovateľov FECIF