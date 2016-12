Slováci by radi prežili netradičné Vianoce, no zostáva len pri plánoch

Dve tretiny Slovákov chcú prežiť Vianočné sviatky netradične. Radi by ich strávili mimo svojho domova v kruhu širokej rodiny, trebárs v horskej chate. Realita je však úplne iná. Osem z desiatich Slovákov nakoniec sedí pri štedrovečernom stole doma so svojimi najbližšími. Dôvodom je najmä lenivosť.

Na netradičné a neobvyklé Vianoce by neváhalo prispieť viac ako 90 percent Slovákov a takmer polovica by bola dokonca ochotná vzdať sa kvôli nim aj vianočných darčekov. Tieto plány však najčastejšie stroskotajú na tom, že sa nenájde nikto z rodiny, kto by ich zorganizoval alebo ľudia nakoniec uprednostnia svoje pohodlie a tradície. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry STEM/MARK pre spoločnosť Home Credit*.

Aj bez darčekov

Vianočná pohoda v prenajatej chate na zasnežených horách alebo pobyt vo wellness hoteli v kruhu širokej rodiny. O takomto niečom sníva väčšina z nás. Inak ako obvykle – mimo domova a spoločne s celou rodinou by chceli stráviť Vianoce až dve tretiny Slovákov. Vidina netradičných sviatkov roka je pre väčšinu taká silná, že by boli ochotní pre ne aj kadečo obetovať. Pre väčšinu by nebol problém podriadiť sa prianiam väčšiny rodiny, venovať príprave Vianoc viac času ako zvyčajne či strpieť aj členov rodiny, ktorých nemajú príliš v obľube.

Takto neobvykle strávené chvíle by deviati z desiatich ľudí neváhali spoluorganizovať a taktiež na ne aj finančne prispieť. Najčastejšie by do netradičných sviatkov investovali od 40 do 200 eur nad rámec bežných vianočných výdavkov. „Je zaujímavé, že takmer polovica opýtaných by sa vzdala aj vianočných darčekov. Peniaze, ktoré by sa tak v rodinnej kase ušetrili, by išli na organizáciu spoločných sviatkov mimo domova. Dokonca sa našlo aj 13 percent takých, čo by si boli ochotní zobrať pre naplnenie spoločných sviatkov pôžičku“, približuje výsledky prieskumu Jan Holoch, manažér zákazníckej skúsenosti spoločnosti Home Credit.

Prečo vlastne Slováci túžia po takýchto nekonvenčných sviatkoch? Najčastejším argumentom je výborná príležitosť na posilnenie rodinných vzťahov. Samozrejme, často sa objavujú aj pragmatické dôvody typu, že v širšom rodinnom kruhu sa určite nebudú nudiť alebo, že deti sa budú môcť takto spolu hrať.

Realita – štedrá večera býva doma

Vyzerá to tak, že ideálna predstava veľkého množstva Slovákov ako by chceli stráviť najvýznamnejšie sviatky roka, sa vôbec nezhoduje s ich každoročnou realitou. Prieskum totiž ukázal, že skoro 80 percent respondentov bude počas Vianoc doma. Približne polovica ľudí strávi Štedrý deň s vlastnou rodinou a ďalšia tretina k tomu aj s rodičmi. V kruhu širokej rozvetvenej rodiny si vychutná štedrú večeru len sedem percent ľudí.

„Zrejme sa tu prejavila skutočnosť, že Slováci si stále potrpia na tradíciách, zvykoch a určitých istotách, ktorých sa v konečnom dôsledku nechcú vzdať. Viacerí ľudia v prieskume uviedli, že predstava Vianoc strávených v kruhu množstva príbuzných ich doslova stresuje,“ dodáva J. Holoch.

Prečo sme teda na Štedrý deň doma, hoci mnohí túžime byť niekde úplne inde? Jednoducho, potrebovali by sme zrejme viac akčnosti. Takmer polovica opýtaných v prieskume totiž uviedla, že sa v rodine nenájde nikto, kto by takúto akciu začal organizovať. Podobné množstvo ľudí argumentovalo tým, že predsa len majú radi svoj pokoj a uprednostňujú oslavu Štedrého dňa klasickým spôsobom len s najbližšími z rodiny.

Pre štyroch z desiatich bol zase problém v nedostatku peňazí a len o niečo menej je takých, ktorí jednoducho nemajú na spoločné Vianoce mimo domova dostatok času. Ďalšími prekážkami boli priveľká vzdialenosť jednotlivých členov rodiny či neschopnosť dohodnúť sa na mieste spoločného pobytu. Mnohých zrejme neprekvapí, že viacerí spomenuli ako prekážku pre spoločné strávené sviatky napäté vzťahy v rodine.

Prieskum v septembri 2016 realizovala agentúra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s. na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 507 respondentov.