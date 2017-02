Slováci sú ochotnejší sa kvôli šperkom sa zadlžiť viac ako Česi

Podľa prieskumu, ktorý pre ALO diamonds robila agentúra Simply 5, by pri vhodnej príležitosti, akou Valentín rozhodne je, kúpilo luxusný šperk 17 percent Čechov a 23 percent Slovákov. Zaujímavosťou je, že na splátky by bolo takýto šperk ochotných kúpiť len 14 percent Čechov, kým Slovákov by bolo až 24 percent.

Valentín patrí v USA medzi 3 udalosti, kedy ľudia najviac nakupujú šperky. Podľa International Diamond Exchange sa sviatok zamilovaných podieľa na celkových tržbách amerických klenotníctiev takmer ôsmimi percentami. Väčší podiel majú len Vianoce (24%) a Deň matiek (8,2%). Podľa International Diamond Exchange patrí Valentín spolu s Vianocami a Dňom matiek medzi sviatky, v období ktorých majú klenotníctva najvyššie tržby.

Podľa skúseností ALO diamonds sa predaje na Slovensku a v Českej republike čoraz viac približujú k západným krajinám. Obdobie pred Vianocami má na celkových tržbách klenotníctva až štvrtinový podiel a aj Valentín sa postupne etabluje medzi rešpektované príležitosti k obdarovaniu šperkom.

Podľa správy Bain & Company si šperky v cenovej kategórii 1000 –5000 USD (940 – 4700 eur) kupuje až 44,5% Číňanov a 36,5% Američanov. Česi a Slováci v tejto štatistike s len 3% zatiaľ zaostávajú.

Prieskum však ukazuje drobné rozdiely aj medzi nákupným správaním Čechov a Slovákov. Slováci darúvajú obyčajné šperky v priemernej hodnote 386 eur, kým Česi v prepočte len 290 eur. Opačne to už je pri luxusných klenotoch, kde priemerná hodnota šperku darovaného Slovákom je 738 eur a Čechom v prepočte 757 eur.

Podľa prieskumu kupuje šperk aspoň raz za rok ako darček 22 percent Čechov. Slováci sú v tomto smere štedrejší, keďže až 29 percent opýtaných tvrdilo, že šperk ako dar kupuje aspoň raz ročne. Zaujímavé pritom je, že Slováci majú pri kúpe luxusného šperku menší problém sa zadlžiť.

V otázke nárokov na kvalitu sa Česi a Slováci zhodujú. Oba národy označili pri investičných šperkoch za dôležité kvalitu materiálu, kvalitu spracovania a doživotnú záruku. Veľmi podobné boli aj nároky na typ materiálu v kvalitnom, kde sa 77% Čechov a 75% Slovákov jednoznačne zhodlo na diamante. Len 7% Slovákov a 4% Čechov by si zvolili iné drahé kamene ako napríklad rubíny, či smaragdy.

