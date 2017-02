Slovákom so základným vzdelaním obsadzujú pracovné pozície stredoškoláci

Premiér Róbert Fico nedávno podľa TASR uviedol, že „v štruktúre nezamestnaných vidí viaceré problémy“, keďže „veľká časť z nich nemá ani základné vzdelanie“ , a preto nevidí priestor na znižovanie nezamestnanosti pod úroveň sedem až osem percent. Pozreli sme sa hlbšie.

Hoci sú tvrdenia predsedu vlády o vzťahu nezamestnanosti a vzdelania správne, je dôležité im dodať kontext. Ten už situáciu komplikuje. Ukazuje, že prekážkou nezamestnanosti najmenej vzdelaných nie sú ich slabé vedomosti, ale to, že im práce berú stredoškoláci.

Slovensko patrí medzi najvzdelanejšie krajiny EÚ

Aj keď sa v médiách často spomína nedostatočná kvalifikovanosť pracovnej sily, či už zo strany vlády alebo zamestnávateľov, faktom je, že Slovensko má, aspoň formálne, jednu z najvzdelanejších populácii v Európe. Keď sa pozrieme iba na kategóriu ľudí zo základným vzdelaním vo veku 25–64 rokov, patríme na tretie miesto za Litvu a Českú republiku s podielom 8,6 percenta, priemer EÚ je pritom skoro trojnásobný, 23,5 percenta.

Ak sa pozrieme na celkovú nezamestnanosť a nezamestnanosť ľudí so základným vzdelaním, nájdeme medzi nimi, celkom pochopiteľne, pozitívnu koreláciu. Slovensko má najvyššiu absolútnu nezamestnanosť ľudí so základným vzdelaním (28,0%) a zároveň aj najväčší rozdiel v porovnaní s celkovou nezamestnanosťou, ktorá je na úrovni 8,5%, čo je pod priemerom eurozóny.

Ak by sme v schopnosti zamestnávať ľudí so základným vzdelaním dosahovali priemer EÚ (nezamestnanosť 15,4%), celková nezamestnanosť by bola nižšia o 0,63 p.b., teda pod úrovňou ôsmych percent.

Vysoká nezamestnanosť ľudí so základným vzdelaním sama o sebe nemusí byť problémom, ak majú vysokú aktivitu na trhu práce. To by znamenalo, že hoci je veľa nezamestnaných, je aj veľa pracujúcich. To však v prípade Slovenska nie je pravda, naopak Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najnižšou aktivitou na trhu práce ľudí so základným vzdelaním. Je na úrovni 52,5 percenta, horšie sú na tom iba Poliaci.

Prekvalifikovanosť na základných pozíciách

Uchádzači so základným vzdelaním nesúperia o prácu len medzi sebou, ale aj so svojimi vzdelanejšími konkurentmi. Základné pozície na Slovensku totiž obsadzujú zamestnanci s nižším vzdelaním iba jednou tretinou, zvyšok tvoria lepšie vzdelaní zamestnanci (prevažne stredoškoláci). Aj keď sme na tom lepšie ako naši poľskí a českí susedia, výrazne zaostávame za Rakúskom (42,7%), Maďarskom (49,9%) ako aj priemerom EÚ (46,5%).

Napriek tomu, že pre uchádzačov s nízkym vzdelaním je náročné v konkurencii obsadiť aj základné pozície, dostať sa na iné pozície je takmer úplne nemožné. Zo sto pracujúcich Slovákov s nižším vzdelaním, takmer 57 pracuje na základných pozíciách, priemer EÚ je 24.

Prvým, najlichotivejším dôvodom tohto stavu je, že Slováci dbajú na svoje vzdelanie a snažia sa absolvovať aspoň strednú školu, aby zlepšili svoje pracovné možnosti. So základným vzdelaním ale v takom prípade ostávajú prevažne ľudia, ktorým toto postačuje, alebo ktorí nemajú na jeho zvýšenie schopnosti. Ide tu tak o o sociálny problém, keďže je potrebné zabezpečiť určitý životný štandard pre ľudí, ktorí nemajú reálnu možnosť zvýšiť si kvalifikáciu.

Druhým možným dôvodom je vysvetlenie, ktoré často počuť od zamestnávateľov, a teda že vzdelávanie nereflektuje ich potreby. Agregátne dáta túto hypotézu v zásade potvrdzujú. Relatívne vysoké vzdelanie pri základných povolaniach by však vysvetľovala aj tretia možnosť, ktorou môžu byť prehnané požiadavky zamestnávateľov, ktorí diskvalifikujú menej vzdelaných zamestnancov, aj keby mali mať dostatočné schopnosti.

Čoskoro možno uvidíme, ktorá z týchto možností je pravdivá. Ak sa bude pracovnému trhu dariť aj naďalej, zamestnanci so stredoškolským vzdelaním by sa mali posúvať na náročnejšie pozície.

Bez ohľadu na to, ktorá z týchto alternatív je správna, ani na jednu z nich nie je liekom ďalšie formálne vzdelávanie, ako si myslí R. Fico. Najlepším riešením pre ľudí so základným vzdelaním je, zdá sa, skvalitnenie stredoškolského vzdelávania, aby tak stredoškoláci mohli uvoľniť miesta ďalším.

Autor je ekonomický analytik Tatra banky

