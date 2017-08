Slovenská ekonomika naberá dych pred spustením novej automobilovej výroby

Štatistické úrady vo viacerých európskych krajinách zverejnili minulý týždeň rast HDP za druhý štvrťrok tohto roka. Dynamika rastu slovenskej ekonomiky sa podľa údajov slovenského Štatistického úradu síce mierne zrýchlila, spomedzi krajín regiónu strednej a východnej Európy však Slovensko zaznamenalo najpomalší medziročný ekonomický rast (údaje zatiaľ nezverejnilo Estónsko, Slovinsko a Chorvátsko).

Okrem iných dôvodov by za pomalším zverejneným rastom slovenskej ekonomiky oproti regionálnej konkurencii mohli byť aj technické (štatistické, metodické) dôvody. Slovensko ako jediná krajina EÚ nezverejňuje údaje HDP očistené o rozdielny počet pracovných dní. Posun Veľkej noci z marca na apríl, ako aj dva májové sviatky (ktoré minulý rok pripadli na víkend) spôsobili, že tento rok sme na Slovensku zaznamenali až o 4 pracovné dni menej ako v druhom štvrťroku minulého roka.

A hoci sa ani počas sviatkov a víkendov ekonomika úplne nevypína, najmä počas veľkonočných sviatkov predsa len časť podnikov realizuje krátke odstávky produkcie. Po očistení o rozdielny počet pracovných dní by sa tak dynamika rastu slovenskej ekonomiky predsa len mohla priblížiť bližšie k ostatným krajinám regiónu, ktoré vykazovali rast na úrovni okolo 4 a viac percent.

Nižší počet pracovných dní však pravdepodobne nebol jediným dôvodom zaostávania rastu slovenskej ekonomiky za regionálnou konkurenciou. Ako jeden z ďalších významných faktorov sa ponúka slabší výkon lokálneho automobilového priemyslu. Slovenská ekonomika sa radí medzi ekonomiky EÚ založené na silnom priemysle a práve automobilový priemysel je jeho ťažiskovým odvetvím – podiel na produkcii spracovateľského priemyslu je viac ako dvojnásobne vyšší ako je priemer

EÚ. Výroba dopravných prostriedkov predstavuje približne tretinu produkcie slovenského spracovateľského priemyslu, ďalšiu časť tvoria rôzni subdodávatelia rozptýlení naprieč ostatnými odvetviami priemyslu. Vo význame sa mu približujú len blízke krajiny regiónu – Česko a Maďarsko. Kondícia lokálneho automobilového priemyslu je preto takmer vždy určujúca aj pre dynamiku rastu celej ekonomiky.

Cyklické oživenie európskych ekonomík dvíha aj dopyt po nových autách. Najmä krajiny juhu Európy (snáď okrem Grécka) a regiónu strednej a východnej Európy vykazovali aj v druhom štvrťroku tohto roka relatívne dynamicky medziročný rast registrácií nových áut, ktorý bol vo viacerých prípadoch stále výdatne podporovaný aj zatváraním krízovej medzery.

Naproti tomu, viacero krajín západnej Európy, ale aj niektoré krajiny regiónu strednej Európy už dosiahli predkrízové predaje a pri relatívne saturovanou trhu (v západnej Európe) je tu už priestor pre ďalší rast pomerne obmedzený. Dynamika rastu trhu s novými autami sa tu už teda predsa len spomaľuje, čo sa prejavuje aj na spomalení rastu agregovaného celoeurópskeho dopytu po nových autách. Ten v druhom štvrťroku navyše ešte okresal aj efekt Veľkej noci, kedy pravidelne klesá záujem domácnosti realizovať väčšie nákupy, či investície.

V priemere v krajinách EÚ sa tak registrácie nových áut v druhom štvrťroku medziročne zvýšili len o 1,2%, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom dokonca mierne klesli (aj po očistení o sezónne vplyvy – najmä efekt Veľkej noci). V prvej polovici minulého roka pritom medziročný rast predajov atakoval dvojciferné úrovne.

Európsky trh je pre európske automobilky stále kľúčový, aj napriek tomu, že po kríze si mierne posilnili aj pozície na mimoeurópskych trhoch (najmä v USA a Číne). Spomalenie rastu trhu s novými autami, resp. jeho mierny pokles, má často za následok, že rast automobilového priemyslu prestáva byť plošný. Do popredia sa vo väčšej miere dostávajú spotrebiteľské preferencie – zvyčajne rastie záujem po nových modelov, naopak upadá záujem o staré modely (napriek zvyčajne klesajúcej cene).

A práve životný cyklus na Slovensku vyrábaných modelov by mohol byť dôvodom aktuálne slabšieho výkonu domáceho automobilového priemyslu. Z troch domácich závodov automobiliek priniesol tohto roku nový model len najmenší z nich (PSA v Trnave – nová generácia Citroen C3). Väčšina na Slovensku vyrábaných modelov sa naopak blíži ku koncu svojho životného cyklu. Významnejšia obnova by sa mala začať už na prelome rokov a pokračovať v úvode budúceho roka. Samotná príprava pritom tiež často znižuje objem výroby, keďže fabriky sa musia pripraviť na novú, konštrukčne viac či menej odlišnú, produkciu. Najväčší tunajší závod (VW) plánuje spustiť výrobu nových generácií svojich vlajkových lodí (rada prémiových SUV).

S novou generáciou by mala pribudnúť aj finálna kompletizácia Porsche Cayenne v bratislavskom závode (zatiaľ prebieha v Lipsku) a v priebehu roku 2018 aj nové prémiové SUV Audi Q8. Nový, zatiaľ bližšie nešpecifikovaný, model ohlásila aj žilinská KIA (pravdepodobne nástupca KIA cee’d). V druhej polovici roka 2018 by mali prvé autá zísť aj z liniek nového závodu Jaguár Land-Rover v Nitre. Aktuálne spomalenie automobilového priemyslu na Slovensku by tak malo byť len krátkodobé. Sektor len naberá dych pred očakávaným prudkým reštartom v závere toho, ale najmä v budúcom roku.

Viac ako aktuálne stagnujúca (resp. mierne klesajúca) produkcia trápi slovenské automobilky nedostatok zamestnancov. V najbližších mesiacoch totiž budú potrebovať prijať nových zamestnancov, radovo v tisícoch, na pokrytie plánového zvýšenia výroby. Čoraz častejšie sa hovorí o ich dovoze zo zahraničia.

Slovensko v druhom štvrťroku tohto roka teda vykázalo (aj po očistení o rozdielny počet pracovných dní) štvorpercentný medziročný pokles produkcie vo výrobe dopravných prostriedkov. Pokles produkcie zvýrazňoval aj krátky týždňový štrajk vo VW, avšak aj po očistení o tento výpadok by produkcia odvetvia na Slovensku klesala. Ešte výraznejšie sa prepadla v Grécku, kde ale môžeme hovoriť o bezvýznamnom sektore. Z veľkých hráčov na trhu porovnateľný pokles ako Slovensko vykázalo ešte Španielsko, produkcia mierne klesala aj vo Veľkej Británii, pravdepodobne aj v dôsledku poklesu významného domáceho trhu (Brexit?).

Naopak, najrýchlejšie rástla produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov v Chorvátsku, kde však gro výroby tvoria ostatné dopravné prostriedky (iné ako autá) a sektor tu ani zďaleka nie je možné považovať za významný pre miestnu ekonomiku. Z väčších európskych producentov áut vykázali silný dvojciferný rast produkcie najmä Slovinci, Rumuni, Švédi a Belgičania.

Nadpriemerný rast však zaznamenala aj susedná Česká republika, kde sa produkcia v druhom štvrťroku medziročne zvýšila o 7,3%. Rast tu pritom pribrzďovali ostatné dopravné prostriedky, samotná výroba motorových vozidiel si medziročne polepšila až o 8,8%, aj vďaka novým modelovým radom, či ich novým generáciám – najväčšia česká automobilka Škoda už v závere minulého roka spustila výrobu nového veľkého SUV Kodiaq, ku ktorému v posledných mesiacoch pribudol aj menší kompaktný SUV Karoq (ktorý nahradil doteraz vyrábaný model Yeti).

Novú, tretiu, generáciu modelového radu i30 spustil na prelome rokov aj druhý najväčší výrobca osobných áut v Česku – nošovický Hyundai. Rast produkcie v Česku tak predbiehal rast na kľúčových európskych trhoch, a to aj vďaka životnému cyklu časti tu vyrábaných modelov.

Autor je analytik UniCredit Bank.