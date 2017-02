Slovenská ekonomika potiahne tvorbu nových pracovných miest

Komisia predpokladá, že nezamestnanosť, by tento rok mala klesnúť na 9 percent a na budúci pod osem percent. Spotrebiteľské ceny vlani klesli o 0,5 percenta. V tomto roku sa očakáva ich nárast o 0,9 percenta a na budúci rok o 1,4 percenta. Deficit verejných financií sa vlani klesol na 2,2 percenta HDP. Tento rok sa počíta tento rok s jeho poklesom na 1,4 percenta HDP.

Pravdepodobne sa dočkáme nárastu inflácie a po troch rokoch znižovania spotrebiteľských cien, by sme mohli vidieť naštartovanie rastu cien na rozumnú úroveň. Inflácia pravdepodobne prikrášli i pomerové ukazovatele hospodárenia štátu. Klesnú tak rozpočtový schodok ako aj dlh v pomere k HDP.

Motorom slovenskej ekonomiky bol vlani najmä zahraničný dopyt, ale aj nárast spotreby domácností. Nie veľmi priaznivo sa však vyvíjali firemné investície, keďže skončilo programové obdobie dotácii z európskych fondov. Slušná ekonomická aktivita by však mala pokračovať i tento rok, „čo podporí trh práce a trvalú tvorbu pracovných miest“.

Európska komisia predpokladá, že solídny rast slovenskej ekonomiky umožní vznik nových trvalých pracovných miest. Nezamestnanosť by mala podľa nej na budúci rok klesnúť pod sedem percent.

