Slovenská ekonomika si vlani pripísala slušný rast

Podľa predbežného odhadu dosiahol rast slovenskej ekonomiky v poslednom štvrťroku minulého roka 3,1 percenta medziročne. Oproti predchádzajúcemu kvartálu je to iba veľmi mierne zrýchlenie. Odhad trhu na koniec roka bol mierne nižší. Celkovo sa počítalo s rastom len tesne pod tromi percentami a to pre vysokú bázu z roka 2015 a negatívny príspevok investícií v súvislosti s návratom na nižšiu mieru čerpania EÚ fondov.

V roku 2015, najmä v jeho druhej polovici, totiž rast HDP výrazne ovplyvnili verejné investície súvisiace s dočerpávaním EÚ fondov z obdobia 2007–13. Zamestnanosť v 4Q16 sa oproti vlaňajšku zvýšila o 2,6 percenta, v súlade s očakávaniami. Predstavuje to mierne zrýchlenie oproti rastu o 2,4 percenta v predchádzajúcom kvartáli.

Celkový priemer minulého roka skončil v súlade s očakávaniami na úrovni 3,3 percenta. Podrobná štruktúra HDP bude zverejnená v marci. Očakávame, že motorom rastu bol domáci aj zahraničný dopyt. Darí sa hlavne spotrebe domácností, ktorej napomáha priaznivý vývoj na trhu práce – pokles miery nezamestnanosti, rast zamestnanosti a reálnych miezd pomáhajú zvyšovať disponibilný príjem domácností. V prípade investícií sa pre ich očakávanú korekciu po dynamickom roku 2015 neočakáva ich pozitívny vplyv k rastu HDP za rok 2016.

Podľa rýchleho odhadu sa HDP eurozóny koncom roka medzikvartálne zvýšil o 0,4 percenta a medziročný rast eurozóny dosiahol tempo 1,7 percenta. Dobre sa darilo aj nášmu hlavnému obchodnému partnerovi, Nemecku. Rast nemeckého HDP dosiahol v štvrtom štvrťroku medzikvartálne tempo 0,4 percenta (oproti 0,1 % q/q v 3Q16) a v medziročnom porovnaní vzrástol o 1,7 percenta (kalendárne očistené).

Na druhej strane, rasty krajín v regióne V4, s výnimkou Poľska (2,7 % r/r), prekvapili skôr smerom nadol. V Maďarsku sa HDP v 4Q16 medziročne zvýšil len o 1,6 percenta (odhad trhu bol 2 %), zatiaľ čo v Česku bol rast iba na úrovni 1,7 percenta (oproti konsenzu 2,2 %).

Očakávame, že rast slovenskej ekonomiky by mal pokračovať dobrým tempom. Náš odhad na tento rok ostáva na úrovni 3,1 percenta. V štruktúre by si mal dobrú pozíciu udržať domáci dopyt, hlavne spotreba domácností, avšak čisté vývozy by tiež mali pokračovať v pozitívnych príspevkoch k rastu HDP.

Prepad verejných investícií kompenzovali súkromné investície v roku 2016 iba do istej miery. V roku 2017 sa očakáva opäť pozitívny príspevok investícií ku rastu HDP, s postupným nábehom využívania nových EÚ fondov. Výhľad je pomerne priaznivý aj pre súkromné investície, podporené dobrou ekonomickou situáciou ako aj naďalej akomodatívnou menovou politikou.

Riziká rastu sú najmä externé a zatiaľ vcelku mierne. Isté riziko vyplýva z globálneho rastu, britského Brexit referenda a jeho možného dopadu na euro a sentiment, ako aj krehkého rastu ekonomík eurozóny.

Katarína Muchová – analytička Slovenskej sporiteľne.