Slovenská sporiteľňa zmenila reklamnú agentúru

Články z Marketing finančného sektora

Poštová banka odštartovala nový rok zásadnými zmenami v biznis modeli. Tradičná banka zameraná najmä na vidiecke obyvateľstvo plánuje osloviť nové cieľové skupiny klientov. Chce preto priniesť nové produkty, rozšíriť pobočkovú sieť a zmeniť marketingovú komunikáciu. Celá správa »

Nebezpečenstvo je na cestách prítomné stále, aj keď si to nepripúšťame. Čo ak zrazíte chodca práve vy, a ocitnete sa tak jednou nohou vo väzení? Stať sa to môže hocikomu. Dokazuje to i nedávny prípad bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica. Niektoré poisťovne preto poskytujú svojim klientom právne poradenstvo pri trestnom konaní pred políciou. Celá správa »

Bankou roka sa už po piaty krát stala Slovenská sporiteľňa. Na druhom mieste sa umiestnila Tatra banka a bronzovú priečku si obhájila VÚB. Týždenník Trend tak i tento rok ohodnotil podľa viacerých kvalitatívnych kritérií najúspešnejšie finančné ústavy. Partnerom podujatia je už po štvrtý rok finančno-sprostredkovateľská spoločnosť Fincentrum. Celá správa »

Máme tu jeseň a s ňou i novú sezónu úverových akcií a kampaní. Reklamy sa nás všemožnými spôsobmi snažia presvedčiť vziať si, či navýšiť si úver práve u tej danej banky. Často však idú s tvrdeniami až za hranu. „V niektorých európskych krajinách by takéto reklamy boli označené ako nekalé praktiky,“ hovorí Pavel Škriniar. Ponúkame preto zoznam najčastejších marketingových lákadiel. Celá správa »

Upozornenie: Tento článok môže nahlodať tradičný pohľad na banky ako na zmotnenú predstavu kapitalizmu. Je o tom, že finančné ústavy sú ochotné niečo zo svojho úspechu vrátiť späť spoločnosti. Bez podpory bankového sektora by niektoré projekty, ako napríklad bratislavský maratón, nefungovali, alebo niektoré divadlá by nehrali. Ak si chcete zachovať v bankách triedneho nepriateľa, ďalej nečítajte. Ak sa chcete dozvedieť, ktoré najvýznamnejšie projekty banky vlani podporili, k dispozícií je tabuľka. Celá správa »