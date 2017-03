Slovenské banky: čo tu ešte nebolo?

Slovenský bankový trh si za 25 rokov prešiel dlhý kus cesty. Len málokto by uveril, že koncom 90tych rokov banky platili na vkladoch aj 20 percentné kreditné úroky. Naopak hypotéky do ich portfólia pribudli až po roku 2000. Človek by si mohol myslieť, že banky už dnes nemajú čím prekvapiť a všetko nové tu už raz bolo. Opak je pravdou. Pri pohľade za hranice vidíme, že produktoví špecialisti slovenských bánk sa ešte stále majú čím inšpirovať.

Reverzná hypotéka

Za iróniu možno považovať, že človek celý život spláca hypotéku, aby mal na starobu starosti, čo s nehnuteľnosťou. Riešením je vtedy otočiť všetko naruby a nechať si vyplácať hypotéku spätne. Reverzná hypotéka znamená, že nehnuteľnosť je človeku k dispozícii na doživotné užívanie a doživotne sa mu ešte vypláca doživotný príspevok k dôchodku. Tento produkt má mnohé úskalia a u nás zatiaľ neexistuje. Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú síce jeho obdobu, no opatrnosť pri nich je viac ako oprávnená.

Offsetová hypotéka

Mať dlh a zároveň naporúdzi finančnú rezervu? Pýtate sa, na čo pôžička, keď máte úspory? Z rezervy by sa v takom prípade dal dal dlh pri nepredvídateľných situáciách splácať. Ideálne riešenie by bolo, ak by sa úspory zhodnocovali aspoň takým percentom, akým sa úročí dlh. Toto v podstate ponúka „zápočtová“ hypotéka. Úrok sa platí iba z tej časti dlhu, ktorá prevyšuje úspory. Platené úroky sú preto nižšie ako pri bežnej hypotéke. Úspory sa v tomto prípade neúročia. S takouto hypotékou prišla pred časom mBank, v súčasnosti ju má v portfóliu iba Fio.

Fixácia úrokovej sadzby

Obľúbenosť dĺžky fixácie úrokovej sadzby je v každej krajine ovplyvnená viacerými faktormi. Na Slovensku je populárna tá, ktorá má nižší úrok, v Nemecku aj kvôli poplatkom desať ročná a v Belgicku až do konca splatnosti úveru. 30-ročné fixácie nie sú ničím výnimočným ani v USA. U nás by ste hypotéku s fixáciou do konca splatnosti (teda nad 20 rokov) hľadali márne. V minulosti na krátky čas ponúkala Slovenská sporiteľňa fixáciu až na 30 rokov. V súčasnosti na slovenskom trhu ponúka len ČSOB fixácie nad desať rokov – 15 a 20 ročné. Polovica bánk má najdlhšiu fixáciu na desať rokov. Ostatné zväčša fixujú najviac na päť rokov.

Spôsoby splácania

Dlh sa dá splácať rôznymi spôsobmi, najjednoduchší na pochopenie i prevádzku je anuitné splácanie – teda každý mesiac z účtu odíde rovnaká platba. V minulosti niektoré naše banky ponúkali klientom aj progresívne, lineárne a modifikované splátky. Napríklad progresívne splácanie bolo určené mladým klientom, u ktorých sa očakávalo, že s pribúdajúcim vekom sa im bude zvyšovať aj príjem. Tento spôsob splácania má však vyššiu preplatenosť. Ešte viac klienti preplácajú pri balónovej hypotéke, ktorej podstata je v presunutí splátok na koniec splatnosti dlhu. Dovtedy sa platia iba úroky.

Podpora od štátu

U nás funguje štátny príspevok pre vekom a príjmom vymedzenú skupinu obyvateľstva. No už teraz sa začína hovoriť o zmene na možnosť započítania úrokov v rámci daňového priznania. V Európe sú v zásade tri spôsoby. Buď sa príjem zníži o úroky, zníži sa o obmedzenú výšku úrokov alebo sa zníženie umožní iba vybraným skupinám obyvateľstva.

Úroková sadzba

Banky už vyše roka tvrdia, že úroky dosiahli dno. No už vyše roka dokazujú, že dno je veľmi mäkké a úroky sa v ňom ešte viac zabárajú. Kam až môžu klesnúť? V Európe sú krajiny aj s nižšími úrokovými sadzbami. Aj keď treba povedať, že sadzba závisí aj od LTV. V Dánsku však už bola aj záporná úroková miera… aj keď treba povedať, že šlo o následok individuálneho znenia zmlúv a nie o ponuky na zadlženie sa. No kým banky nezačnú sadzby zvyšovať, bude tu ešte nejaký priestor na znižovanie.

Autor je analytikom portálu FinačnáHitparáda.sk