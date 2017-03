Slovensko patrí medzi krajiny najviac ohrozené Brexitom

Podľa výsledkov najnovších štúdií patrí Slovensko medzi tie krajiny Európskej únie, na ktoré bude mať Brexit ekonomicky najväčší vplyv. Náš export do Veľkej Británie predstavuje viac ako 5 % HDP, vyšší pomer majú už len štyri európske krajiny. Z pohľadu mobility pracovnej sily sme tiež v miernom ohrození, pri vyjednávaní nových podmienok spolupráce bude preto treba dbať na zabezpečenie práv našich občanov, ktorí žijú a pracujú v Spojenom kráľovstve.

Tento týždeň má britská premiérka Theresa Mayová oficiálne spustiť proces výstupu Veľkej Británie z Európskej únie. Všetkých dvadsaťsedem zostávajúcich členských krajín EÚ si v najbližších dvoch rokoch bude musieť s Britániou schváliť nové bilaterálne dohody, ktoré budú brať do úvahy aj témy ako vzájomný obchod a voľný pohyb osôb a kapitálu.

Spojené kráľovstvo má s EÚ veľký obchodný deficit. V roku 2015 predstavoval takmer 70 miliárd libier, čo zodpovedá 3,7 % HDP. Podiel celkovej ekonomickej produkcie Veľkej Británie určenej pre európsky trh je oveľa väčší, ako podiel európskej produkcie určenej pre trh britský. Predpokladá sa teda, že Británia bude z dôvodu zavedenia obchodných bariér čeliť oveľa väčším problémom ako krajiny EÚ.

Nedávna štúdia sa pokúsila odhadnúť vplyv Brexitu na zahraničný obchod jednotlivých krajín EÚ. Autori štúdie zaradili medzi krajiny, na ktoré bude mať odchod Británie z jednotného trhu najväčší dosah, aj Slovensko. Dôvodom je podiel vývozu do Británie z pohľadu celkového exportu, a tiež ako percento HDP.

Export do Veľkej Británie má najväčší podiel na celkovom vývoze krajiny v Írsku (4,17%), na Slovensku (3,27 %), v Španielsku (2,87 %) a v Nemecku (2,54%). Ak zoberieme do úvahy podiel exportu do Británie v pomere k HDP patrí Slovensko tiež medzi najviac ohrozené krajiny. Najväčší podiel má v EÚ27 Luxembursko – jeho export do Veľkej Británie tvorí 10,1 % HDP. Nasleduje Malta (9,1 %), Holandsko (7,6 %), Belgicko (7,3%) a prvú päťku uzatvára Slovensko (5,2 %).

Prekážky súvisiace s Brexitom pocítia mnohé priemyselné odvetvia. Najčastejšie používaným príkladom je nemecká automobilová výroba, keďže jedno zo siedmich (14 %) automobilov vyrobených v Nemecku sa vyváža práve do Británie. Podľa prepočtov KPMG bolo v roku 2015 určených pre britský trh aj 14 % exportu francúzskych vín, 10 % exportu belgickej čokolády, 26 % exportu dánskych párkov a 15 % vývozu gréckeho syra.

Podľa televízie BBC je hlavné posolstvo britských občanov, ktorí volili Brexit, zníženie počtu prisťahovalcov v krajine. Absolútny najvyšší počet občanov žijúcich vo Veľkej Británii má Poľsko. Podľa údajov CEPR6 je to viac ako 700 000 ľudí. Z celkového počtu obyvateľov je to však iba 1,8 %, čo je oveľa menej ako 10,7 % Írov; 9,7 % Cyperčanov a 7,6 % maltských občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve.

„Je pravdepodobné, že pri vyjednávaní nových dohôd budú mať jednotlivé regióny rôzne priority. V prípade krajín z východnej Európy bude najvyššou prioritou zabezpečenie práv pracujúcich vo Veľkej Británii. Štáty zo západnej a severnej Európy sa budú pravdepodobne viac koncentrovať na otázky zahraničného obchodu,“ uzatvára Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.