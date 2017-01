Slovensko sa prepadlo v hodnotení ekonomických vyhliadok o 4. miesta

Ľudský kapitál – berie do úvahy čísla okolo priemernej dĺžky života a vzdelávanie,

Štúdiu Variables for sustained growth vypracovali členovia makroekonomického tímu KPMG v spolupráci s externými poradcami. Pokrýva 181 krajín a zostavuje sa od roku 1997. Sleduje výkonnosť ekonomík pomocou rôznych hnacích síl produktivity. VSG Index je rozdelený do piatich oblastí, ktoré ovplyvňujú produktivitu krajiny. Každá oblasti je ohodnotená bodmi v rozmedzí od 0–10. Posudzuje sa:

Index berie do úvahy 21 oblastí, ktoré môžu mať významný vplyv na budúci hospodársky rast a bohatstvo krajiny. Najväčší vplyv na produktivitu krajiny má sila verejných inštitúcií . Obzvlášť dôležitá je účinnosť vlády. Niet preto divu, že krajiny, ktoré sa umiestnili v tejto oblasti v najlepšej pätnástke, sú tiež medzi top krajinami v rebríčku celkovo.

Ľuboš Vančo zo slovenskej pobočky KPMG dodáva: „Nie je tajomstvom, že absolventi slovenských škôl neprichádzajú na trh práce pripravení tak, ako by si zamestnávatelia želali. Investícia firiem do vzdelávania a školení ľudí je preto nevyhnutnosťou. Túto investíciu osobne považujem za jednu z najdôležitejších. Mladí ľudia prinášajú do praxe novú energiu a myšlienky, ktoré sú nenahraditeľné,” hovorí

Najväčší prepad však zaznamenalo pri ľudských zdrojoch, do ktorých sa započítavajú faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života. Táto oblasť je podľa štúdie KPMG v súčasnosti najväčšou slabinou ekonomickej výkonnosti Slovenska . Z možných desiatich bodov skórovalo iba na úrovni 4,1 bodu; čo je oproti minulému roku, keď dosiahlo veľmi dobrý výsledok – 7,2 bodu, veľkým poklesom.

Tieto závery vyplývajú zo štúdie KPMG UK Premenné pre udržateľný rast – Index za rok 2016 . Autori štúdie považujú za našu najsilnejšiu stránku Slovenska otvorenosť ekonomiky . Berú pritom do úvahy prílev priamych zahraničných investícií a výkonnosť zahraničného obchodu. Za posledné dva roky tu Slovensko dosiahlo rovnako vysoké skóre – až 8,7 bodu z desiatich možných.

Slovensko sa v konkurencii 180 krajín umiestnilo z pohľadu ekonomických vyhliadok na 44. mieste. Je to o štyri priečky nižšie ako v predchádzajúcom roku. Z krajín V4 Slovensko predbehla Česká republika aj Poľsko.

