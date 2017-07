Social Watch: Západní země nedoženeme?

Médii proběhla vcelku masivně (takže v podstatě všude) zpráva sociální sítě Social Watch o vývoji v České republice. Vyspělé země podle ní nedoženeme. Přes vznosný cizojazyčný název organizace jde ale o domácí a ryze české hodnocení domácích a ryze českých problémů.

Shrnuto říká zpráva, že takhle tedy nikdy vyspělé země nedoženeme. V čemž má – do jisté míry – samozřejmě pravdu. Jenom jsou v té zprávě popleteny dohromady příčiny a následky, leccos je dezinterpretováno a mnohé je spíše zmatené. Ekonomická argumentace je chabá. Nicméně tato zpráva prošla snad všemi sdělovacími prostředky, takže stojí za to ji krátce okomentovat.

Tip: Celá zpráva Social Watch

Především mají autoři určitý problém se samotným principem dohánění. Kdyby všichni všechny doháněli, co by mělo být výsledkem? Že se všichni ve všech zemích světa budou mít stejně? To nezní příliš realisticky.

Můžeme se tedy spíše bavit o tom, že „ČR bude dohánět Německo“. Ale které Německo budeme mít na mysli? Bavorsko, nebo Sasko? Od Bavorska jsme stále míle daleko, zato Sasku jsme „na dohled“. A to zhruba stejně, jako na konci osmdesátých let – přičemž ale Sasko a další východní země Německa byly taženy vpřed mocným a silným západním příbuzenstvem. Ve skutečnosti Sasko doháníme, alespoň podle řady parametrů.

Nebo třeba severní Itálie a Sicílie… Bohaté italské regiony jsou daleko před námi, Sicílie (i když to možná někoho překvapí) daleko za námi. Zase – v některých aspektech. V jiných možná nikoliv.

