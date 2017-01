Sociálna poisťovňa chce zlepšiť svoje služby

Sociálna poisťovňa si vo svojom pláne na rok 2017 až 2022 predsavzala zvýšiť kvalitu služieb a optimalizovať náklady. Jej zámery schválila Vláda SR.

Cieľom poisťovne je posunúť jej fungovanie smerom k zvyšovaniu kvality služieb. Má tak korešpondovať s programom Efektívnej verejnej správy, projektom Hodnota za peniaze a eGovernmentom.

Poisťovňa plánuje zlepšiť informovanie klientov, dobudovať sieť klientskych centier, rozvíjať elektronickú komunikáciu. Zlepšiť by sa mala elektronická komunikácia s ostatnými orgánmi verejnej moci, zamestnávateľmi, ako aj fyzickými osobami.

Taktiež by sa mala vybudovať aj spoločná databáza údajov s možnosťou jej využitia všetkými útvarmi poisťovne. Vzniknúť by malo aj jednotné úložisko údajov, ktoré by mohli využívať poistenci, ako aj jednotlivé útvary poisťovne.

Zlepšiť by sa mala aj kontrola, pri ktorej chce poisťovňa spolupracovať aj s inými inštitúciami.

Zdroj informácií: TASR