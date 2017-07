Sociálna poisťovňa posiela nové výmery odvodov na ďalší rok

Platiť virtuálnou menou bitcoin ako akceptovanou menou je už po novom možné aj v niektorých slovenských e-shopoch. Bitcoin v súčasnosti prežíva boom a prudný rast a ako decentralizovaná a neregulovaná mena bude pravdepodobne ako platidlo používaná stále viac a viac. Pozrieme sa preto na to, ako sa pozerajú na výdavky a príjmy vo virtuálnej menej slovenské daňové a účtovné predpisy. Celá správa »

Hlavným dôvodom, pre ktorý si ľudia uzatvárajú poistenie je krytie rizika finančných problémov v prípade nepredvídateľných a väčšinou nepríjemných životných situácii, na ktoré nemajú dostatočné vlastné rezervy. Jedným z takýchto rizík je invalidita. Pozreli sme sa preto na to, aké choroby najčastejšie vedú k takto klasifikovanej strate pracovnej schopnosti. Celá správa »

Rozhodujete sa medzi podnikaním na živnosť alebo prostredníctvom jednoosobovej s.r.o.? Pozreli sme sa na to túto dilemu z daňového hľadiska – pri akej hranici ročného príjmu je pre živnostníka už lepšie rozmýšľať o prechode na spoločnosť s ručením obmedzeným. Celá správa »

Výdatné letné búrky, krupobitie, ale aj pád stromu na cestu či stret s lesnou zverou vedia narobiť poriadne škody na vozidle. Ak sa to stane ešte aj počas dovolenky autom, vedia narobiť ďalšie starosti posádke. Povinné zmluvné poistenie pritom na zmiernenie škôd a nárok na poistné plnenie v takýchto prípadoch nestačí. Treba uzatvoriť ďalšie poistenia. Celá správa »

Klienti košickej poisťovne Rapid life nedostanú zo svojich poistiek takmer nič. Poisťovňa poputuje do konkurzu, no neskoro. Nemá už takmer žiadny majetok. Nároky 14 tisíc klientov očistené od ich budúcich platieb poistného dosiahnu zhruba 25 miliónov eur. Celá správa »

Krátké správy z Poistenie

Samostatne zárobkovo činné osoby v týchto dňoch dostávajú od Sociálnej poisťovne listom výmeru výšky odvodov na nasledujúcich 12 mesiacov. Časti SZČO vzniká alebo zaniká odvodová povinnosť ako taká. Celá správa »

Odchádzate do zahraničia a potrebujete sa poistiť, no v poistení sa veľmi nevyznáte, nemáte čas ísť do poisťovne ani chuť študovať poistné podmienky či stretávať sa s poisťovacím agentom? Obráťte sa na Borisa Bedekera – prvého poisťovacieho chat bota na Slovensku, ktorého vyvinula Allianz – Slovenská poisťovňa. Celá správa »

Sociálna poisťovňa pravidelne k 1. júlu prehodnocuje výšku odvodovej povinnosti pre SZČO podľa daňových priznaní za predchádzajúci rok. Oznamuje ju listami, ktoré by mali tento rok prísť do schránok do 21. júla. Celá správa »

V prvom polroku 2017 klesol na Slovensku počet nespoľahlivých platcov DPH o 562 spoločností, pričom ich celkový počet do konca júna predstavoval 4 711. V poslednom období ide o jedno z najnižších čísel. Najmenej neplatičov DPH od začiatku minulého roka Slovensko zaznamenalo v máji tohto roka, presne 4 493. Celá správa »

Zlodeji čakajú často na letné mesiace, kedy sa ľudia vyberajú za oddychom do zahraničia a svoje domovy nechávajú opustené. Existujú však viaceré spôsoby, vďaka ktorým môžeme zlodejom zabrániť, aby sa do nášho príbytku dostali. Celá správa »