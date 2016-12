Sociálna poisťovňa vymohla elektronickými upomienkami 4,3 mil. eur

Šokujúce zvýšenie paušálnych výdavkov, zvýšenie odvodových stropov pre lepšie zarábajúcich a nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou z príjmu. To sú asi najviditeľnejšie daňové novinky pre budúci rok. Jeden štedrý plus, jeden nesystémový mínus a jeden krok z kaluže do blata. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 09.12.2016 08:36

S účinnosťou od Nového roku sa chystajú viaceré zásadné zmeny v daniach. Okrem všeobecne pozitívne prijatého zvýšenia paušálnych výdavkov sa zmeny týkajú aj zdaňovania dividend, transferového oceňovania a nadmerného odpočtu DPH. O tom, na aké najdôležitejšie zmeny je potrebné sa pripraviť od nového roka, a a aký vplyv to bude mať na podnikateľov, informuje poradenská spoločnosť Accace. Celá správa »

Štát vyhlásil vojnu poisťovniam. Ohlásil legislatívny zámer zdaniť tržby poisťovní z majetkového poistenia sadzbou osem percent. Poisťovne sa bránia, no štát im vytýka prílišné zisky. Celá správa »

Komentárov: 5 / 5 Posledný komentár: 27.10.2016 17:28

Slovenská vláda chce deficit svojho hospodárenia postupne znižovať. Už o tri roky by mohol byť rozpočet prebytkový. Doteraz dobré správy. Lenže vláde sa jej plány plniť nedarí. Tento rok prerobí viac, ako chcela, navyše prebytok si naplánovala dosiahnuť presne v predvolebnom roku, kedy sa tradične šetrí veľmi ťažko. Dočká sa teda Slovensko konečne vytúženého vyrovnaného rozpočtu? Celá správa »