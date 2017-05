Šoférovali by ste autonómne vozidlo?

Keď hovoríme o ‘šoférovaní’ autonómnych vozidiel, je to všetko, len nie šoférovanie. Niektorí ľudia budú nadšení možnosťou, že budú zbavení zodpovednosti vyplývajúcej zo šoférovania. Tí z nás, ktorí šoférovanie milujú – keď nie v dopravnej špičke, tak aspoň na prázdnej ceste – možno neočakávajú príchod vozidiel bez vodiča tak dychtivo.

Ale ľudia aj v 21. storočí stále radi jazdia na koňoch, len ich už nevyužívame na každodennú dopravu. Takže mohli by sa vozidlá riadené ľuďmi stať špecifickým potešením ako jazda na koni, keď budú nahradené hromadným prijatím autonómnych vozidiel? Existuje celý rad dôvodov, prečo by sa tak mohlo stať.

Pripútajte sa

Hlavnou obavou pri autonómnych autách je bezpečnosť, a právom. Nejde len o to, zvyknúť si na samotnú predstavu, že kontrolu zveríme stroju. Existujú obavy, že by mohlo dôjsť k nehodám, keď sa ovládanie vozidla prepne z režimu systémového riadenia späť k ľudskému ovládaniu. Je možné, že ľudia budú potrebovať nejaký čas, kým si zvyknú, že majú prevziať vedenie a časom by nedostatok praxe mohol otupiť vodičské schopnosti.

Niektorí výrobcovia autonómnych vozidiel plánujú tento problém vyriešiť úplným obídením tejto fázy. Preskočením stupňov autonómie z asistencie na úrovni 2 na úrovne 4 a 5, by mohli preskočiť túto potenciálne problémovú oblasť.

Ďalšiu obavu predstavujú hackovanie a terorizmus. Ale ani jedno z nich nie je pre autonómne vozidlá ničím nezvyčajným, ani vyhradeným. Akékoľvek pripojené objekty, vrátane továrenských strojov, elektrární, drónov a širšieho internetu vecí – dokonca aj veci doma – môžu zákerní hackeri zmeniť na potenciálne nebezpečenstvo.

Keď sa to tak vezme, aj pri občasnom narušení systému môže autonómne jazdenie stále zachrániť mnoho životov, keď to porovnáme s tým ako sa v súčasnosti chováme na cestách. Iróniou je, že práve ľudia robia autá nebezpečnými. Ich vyradenie z riadenia by eliminovalo výpadky koncentrácie, nehody spôsobené agresivitou za volantom, nesprávne posúdenie situácie, zmyslové obmedzenia, šoférovanie pod vplyvom alkoholu a drog ako aj akékoľvek iné dôvody, ktoré sú dôvodom nehôd.

Senzory vozidla by zvládli takmer všetky poveternostné podmienky, okrem tých najextrémnejších, kedy sa počítač vozidla rozhodne, že je príliš nebezpečné vôbec vyraziť na cestu. Zdieľanie dát by mohlo umožniť, že každý prejdený kilometer získaných skúseností a každá lekcia, ktorú sa autonómne vozidlo naučí by sa mohli zdieľať s ostatnými, vďaka čomu by vozidlá bez vodičov stali najrýchlejšími vodičmi v zácviku.

Výskumné centrum Pew Research Center odhaduje, že počet úmrtí na cestách v USA za rok 2016 dosiahol 37.548, čo je rovnaký počet ako keby sa plne obsadené lietadlo Boeing 747 zrútilo každých päť dní a nikto neprežil. Berúc do úvahy tieto alarmujúce údaje, nie je prekvapením, že regulačné orgány môžu byť ochotné prijať občasnú automobilovú nehodu alebo narušenie bezpečnosti, výmenou za lepšiu celkovú bezpečnosť na cestách, ktorú autonómne vozidlá môžu ponúknuť.

Za posledné dva roky počet automobilových nehôd v USA prudko vzrástol, a najpravdepodobnejšou príčinou je príchod smartfónov, ktoré vodičov môžu rozptyľovať. Okrem zakázania smartfónov, autonómne vozidlá by mohli pomôcť každoročne zachrániť tisíce životov.

Rastúci počet automobilových zranení a úmrtí v prostredí rastúceho používania smartfónov

Aj to, ako sa autonómne vozidlá začnú používať by tiež mohlo zmierniť obavy ohľadom bezpečnosti. Pravdepodobne budú uvedené v dobre zmapovaných oblastiach ako sú veľké mestá, prostredníctvom taxislužieb ako je Uber, ktoré eliminovaním drahých ľudských šoférov môžu dosiahnuť výrazné úspory. Toto obdobie postupného zavádzania umožnia zber väčšieho množstva dát a vylepšenie technológie predtým, ako sa autonómne vozidlá stanú všeobecne dostupnejšie.

Ako poznámka na okraj, závratný rozmach autonómnych vozidiel by mal byť útechou aj pre nás šoférujúcich fanúšikov. Ľudskí šoféri budú tvoriť väčšinu užívateľov ciest ešte mnoho rokov, možno aj dekád po uvedení áut bez vodičov a hrozba, že autonómne vozidlá človeka vytlačia z cesty je vzdialená. Predstava, že zákonodarcovia úplne odstavia ľudských vodičov je čistou špekuláciou.

Komplexné etické otázky nie sú novinkou

Etické otázky obklopujúce autá bez vodičov je ešte potrebné vyriešiť alebo aspoň naplno preskúmať. Akými pravidlami by sa autonómne vozidlo malo riadiť, keď si vyberá medzi dvoma nepriaznivými možnosťami, ako napr. naraziť do chodcu prechádzajúceho cez prechod na červenú alebo vyhnúť sa chodcovi, naraziť do steny a potenciálne tak ohroziť pasažierov vo vozidle?

Tieto morálne dilemy sa netýkajú len autonómnych áut. Každodenné komplexné etické rozhodnutia ohľadom relatívnej hodnoty života sa vykonávajú v oblastiach medicíny, pri hasičských a policajných zásahoch ako aj pri ozbrojených konfliktoch. Ako spoločnosť je na nás, aby sme tieto otázky vyriešili a akademici ich už skúmajú. Massachusettský technologický inštitút (MIT) má webovú stránku, ktorá aktívne zbiera údaje o verejnej mienke ohľadom týchto morálnych otázok týkajúcich sa autonómneho šoférovania.

Priemyselný analytik spoločnosti Fidelity, Mark Wilson, predpovedá, že plne autonómne vozidlá by sa mohli začať používať už o päť rokov. A jednotlivé modely môžu spočiatku stáť len približne o 5.000 USD viac ako ich neautonómne náprotivky, pričom tento „príplatok“ sa časom bude znižovať.

Ako autonómne je vaše auto?

Úroveň 0: Žiadna automatizácia.

Úroveň 1: Vozidlo pomáha pri riadení alebo zrýchľovaní/brzdení (napr. ADAS).

Úroveň 2: Hands off – vozidlo asistuje pri riadení a zrýchľovaní/brzdení.

Úroveň 3:Eyes off- vozidlo asistuje pri všetkých aspektoch šoférovania s očakávaním, že človek zareaguje na žiadosť o zásah.

Úroveň 4: Mind off – vozidlo asistuje pri všetkých aspektoch šoférovania, aj keď človek nereaguje na žiadosť o zásah.

Úroveň 5: Driver off - vozidlo prevezme kontrolu nad všetkými aspektmi šoférovania za každých podmienok.

Neviňte premávku z toho, že meškáte

Predstavte si svet, v ktorom sa premávka stane spomienkou, keďže počítačový výkon vozidla reguluje rýchlosti tak, aby boli v rámci zákonných limitov a boli hospodárne pri každom aspekte cesty, vrátane rozbehu a zastavenia ako aj pri dopravných zápchach.

Práce na ceste, vznikajúce nehody a ďalšie prekážky sa monitorujú a sú okamžite zapracované do plánovania trasy o čo sa postará ovládacie centrum, pripojené na externú centralizovanú dopravnú databázu, ktorá sa o aktuálne údaje podelí s ostatnými vozidlami.

Ak by ste sa mohli z nejakého dôvodu zdržať, vozidlo by vám mohlo na telefón odoslať varovanie. Dokonca by vám mohlo prispôsobiť váš ranný budík, aby ste do práce určite prišli načas. Bohužiaľ, svoj neskorý príchod do práce už nebudete môcť hodiť na premávku.

Údaje o výkone a rýchlosti vozidla možno už nebudú také dôležité, keďže autonómne vozidlá majú vnútorne nastavené limity pre rýchlosť a zrýchľovanie. Namiesto toho si budú výrobcovia konkurovať v oblastiach ako je zábava, smart funkcionality, všestrannosť a pohodlie. Naďalej bude rozhodujúca značka.

Záver

Okolo autonómnych vozidiel je veľa rozruchu. Pravidelný prísun článkov a správ pomáha vzdelávať verejnosť o rozvoji autonómneho riadenia vozidiel. Akademici, korporácie a regulátori to berú veľmi vážne a vkladajú značné technologické, intelektuálne a finančné zdroje do budovania kolektívneho porozumenia. A kľúčovým faktorom je, že práve to posilňuje dôveru verejnosti a oboznamovanie sa s touto technológiou.

Nové technológie často postupujú podľa modelu šírenia dôvery, kde prijatie zo strany spotrebiteľov prichádza vo vlnách. Technologicky znalí „skorí užívatelia“ sa zoznamujú s novými produktmi a stávajú sa názorovými vodcami. Ďalších spotrebiteľov vzdelávajú prostredníctvom recenzií a posudkov. Vďaka obrovskej medializácii autonómnych vozidiel je táto strana relatívne veľká a vplyvná. „Rýchli nasledovatelia“ sa nechajú týmito recenziami vtiahnuť a začnú tieto inovácie sami prijímať. A nakoniec prijme produkt aj masový trh.