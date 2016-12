Španielsko vytvorilo na lákanie bánk z Londýna špeciálnu komisiu

Úroky na bankových produktoch sú dlhodobo mrazivo nízke. Predpoveď na ďalšie roky nehlási oteplenie. Slováci preto hľadajú alternatívy, ako svoje financie ochrániť aspoň pred pažravosťou inflácie. Celá správa »

Od marca pribudla bankám nová povinnosť – takzvaný switching, či prenos účtu. Predstavuje to bezplatný prenos bankového účtu aj so všetkými nastavenými platobnými príkazmi z jednej banky do druhej. Slováci to však príliš nevyužívajú. Až sedem z desiatich z nich o tejto možnosti vôbec nevie. Celá správa »

Nedávny prieskum o platobnej disciplíne priniesol pozoruhodné výsledky. Až každý štvrtý Slovák sa z času na čas dostane do situácie, keď nie je schopný platiť svoje záväzky. Jedna pätina si dokonca musela na ich úhradu požičať od rodiny alebo priateľov. Banky sú až na treťom mieste. Celá správa »

Od nového roku začne platiť opatrenie Národnej banky Slovenska, ktoré upraví pravidlá pri poskytovania úverov na bývanie. Cieľom je pribrzdiť úverový boom. NBS však ubezpečuje, že jej nejde o dramatické priškrcovanie úverových štandardov, ale o zakonzervovanie súčasného stavu. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 30.11.2016 20:59