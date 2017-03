Spojené kráľovstvo začalo proces Brexitu

Spojené kráľovstvo odštartovalo proces vystúpenia z Európskej únie. Brexit sa stal skutočnosťou, keďže britská premiérka Theresa May poslal do Bruselu list s požiadavkou na aktiváciu článku 50.

Začína sa tak dvojročný proces vystúpenia z Európskej únie. Pred pár mesiacmi ešte niečo ťažko predstaviteľné sa stalo skutočnosťou. Najväčším prekvapením po zverejnení výsledku referenda bola skutočnosť, že ostrovná ekonomika nepoľavila ale sa jej práve naopak začalo lepšie dýchať. Dôvodom bolo najmä prudké oslabenie domácej meny. Britská libra oslabila voči spoločnej európskej mene takmer o 20%.

Najväčší prepad prišiel v priebehu prvých troch mesiacov. Aktuálne je voči euru stále slabšia asi o 13%. Podobne to bolo v úvodnej fáze aj voči americkému doláru. Momentálne je kurz voči zelenej bankovke slabší v porovnaní s úrovňou pred Brexitom asi o 17%. Toto prudké oslabenie meny pomohlo vyhladiť tento referendový šok. Podporou pre britskú ekonomiku však bolo aj dodatočné uvoľnenie menovej politiky Bank of England. Dôležitejšie však bude ako sa ostrovnému hospodárstvu povedie v najbližších 24 mesiacoch, kedy bude opúšťať dvadsať osmičku. Do hry pritom vstupuje množstvo otázok, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpovede.

Napríklad ako to bude s voľným pohybom osôb tak dôležitým pre britských politikov? Ako to bude s voľným pohybom tovarov a služieb medzi ostrovmi a kontinentálnou Európou? Na obzore sú tiež ďalšie politické otázniky ako napríklad odtrhnutie Škótska, či ďalších častí alebo federalizácia krajiny. Libra ale aj ďalšie indikátory finančných trhov, ako akcie alebo výnosy štátnych dlhopisov, tak budú celkom iste v centre pozornosti analytikov pri hodnotení Brexitu aj v nasledujúcom období.

Marek Gábriš, analytik ČSOB