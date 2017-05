Spotrebitelia míňajú, maloobchodné tržby rastú najrýchlejšie od roku 2008

Lepšia spotrebiteľská dôvera odzrkadľujúca silný trh práce (rastúcu zamestnanosť aj mzdy) v kombinácií s dlhodobo rekordne nízkymi úrokovými sadzbami sa na prelome rokov konečne začali citeľnejšie prejavovať aj na tržbách slovenských obchodníkov. A potvrdili to aj marcové čísla.

Maloobchodné tržby si uchovali rastúci trend, keď sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,7% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank na základe údajov Štatistického úradu SR). Dynamika ich medziročného rastu sa pritom zrýchlila z 5,6% až na 7,5%. Medziročný rast tržieb v maloobchode tak nepatrne prekonal aj silný január (7,4%) a bol tak najrýchlejší od septembra 2008.

Dynamika medziročného rastu tržieb sa v marci ďalej zrýchľovala najmä vďaka nepotravinovému segmentu, t.j. segmentu citlivejšiemu na spotrebiteľskú náladu a kúpyschopný dopyt. Naopak, posun veľkonočných tržieb z marca na apríl sa negatívne podpísal na tržbách v potravinovom segmente, najmä v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, (t.j. predovšetkým predajniach veľkých obchodných sietí), kde tržby medziročne poklesli o –0,7%. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi mierne pomalší medziročný rast tržieb (o 3,3%) vykázali aj čoraz populárnejšie menšie špecializované predajne potravín.

Silná spotrebiteľská dôvera a rastúci trh práce sa prejavujú najmä na číslach tržieb obchodníkov v nepotravinovom segmente. V marci zaznamenali medzimesačné zvýšenie tržieb (po zohľadnení sezóny, prepočet UniCredit Bank) všetky kategórie nepotravinového segmentu s výnimkou predaja na trhoviskách. Silný medziročný rast tržieb naďalej vykazujú najmä predajcovia IKT (41,3%), internetové a zásielkové obchody (35,6%), či benzínové pumpy (27,6%, pravdepodobne nielen v dôsledku rastu tržieb z predaja pohonných hmôt, ale aj doplnkového tovaru). Naopak, aj napriek medzimesačnému rastu, tržby stále mierne zaostávajú za úrovňou z marca minulého roka (-2,9%) u obchodníkov s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové potreby a podobne).

Po slabšom februári ovplyvnenom menším počtom dní, sa v marci zotavili aj tržby z predaja a údržby áut (dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 1,7% na 8,2%), za rekordnými dvojcifernými dynamikami rastu z posledných dvoch rokov však rast tržieb v tomto segmente predsa len zaostáva (v súlade s očakávaniami, keď sa krízovú medzeru v predaji áut už podarilo úplne uzatvoriť). Zrýchlenie medziročného rastu tržieb si pripísali v marci aj hotely (z 3,4% na 7,3%) a reštaurácie (z 5,0% na 9,1%) a naďalej potvrdzovali silnú zimnú turistickú sezónu na Slovensku.

Zdroj: UniCredit Bank

V úhrne sa tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut a hotelov a reštaurácií v marci zvýšili o 1,2% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,5% na 7,7%. V priemere v prvom štvrťroku si tržby v úhrne udržali nezmenenú dynamiku medzikvartálneho rastu (o 1,8% – sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa ďalej zrýchľovala z 6,3% na 7,9%. Tržby tak naznačujú, že spotreba domácnosti (v súlade s očakávaniami) ostala aj v prvom štvrťroku silná a naďalej výraznou mierou prispievala k rastu slovenskej ekonomiky.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, keď slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch. Tržby v potravinovom segmente by v apríli mohli opäť nafúknuť silné veľkonočné nákupy, naopak nižší počet pracovných dní (kvôli Veľkej noci) by mohol dočasne spomaliť rast tržieb v nepotravinovom segmente.