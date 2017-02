Spotrebiteľské ceny v decembri vzrástli o 0,1%.

Medziročná inflácia sa po troch rokoch vrátila späť to kladnej úrovne, z –0,2% v novembri na 0,2% v decembri. Ťahúňmi rastu boli tie isté faktory ako inde v Európe. Po očistení o ceny potravín a palív, však inflácia ostala nezmenená. Medzimesačný rast cien potravín potiahol ich medziročný rast nahor, z –0,4% v novembri na 0,9% v decembri. Rast cien palív (4,1% m/m) potiahol čistú infláciu nahor, z 0,5% r/r na 0,9%. Čistá inflácia mimo palív stagnovala na úrovni 0,6% r/r.

Zvyšok šiel na čistú infláciu, ktorá prispela 3 stotinami percentuálneho bodu a to potiahli ceny palív. Dopytom ťahaná zložka hrala len zanedbateľnú úlohu.