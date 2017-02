Sprostredkovatelia prezbrojili. Ponúkajú rizikovky

Trh životného poistenia sa mení a klienti čoraz viac preferujú čisté krytie rizík. Aj finanční sprostredkovatelia v priebehu jedného roka značne zmenili ponuku a prispôsobili ju potrebám klientov. Vyplýva to z mystery shoppingu, ktorý v rámci pravidelného nezávislého monitoringu poistného trhu uskutočnila spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA.

Trh životného poistenia v poslednej dobe smeruje k svojej podstate. Klienti čoraz viac vyžadujú poistenie na krytie rizík ale bez sporiacej, či investičnej zložky. Poradcovia sa tomuto trendu veľmi rýchlo prispôsobujú, a to aj napriek tomu, že za produkty rizikového životného poistenia získavajú nižšie provízie.

Zatiaľ čo minulý rok takmer všetci poradcovia v prieskume ponúkli klientovi investičné životné poistenie, tento rok klienti dostal takmer vždy rizikové životné poistenie. Ako doplňujúci produkt potom sprostredkovatelia ponúkli klientom investovanie cez podielové fondy.

Bez manžela ani na krok

Aj keď sa v praxi sprostredkovatelia na prvom stretnutí venujú najmä predstaveniu spoločnosti, analýze potrieb a klient dostáva ponuku na konkrétny produkt až na druhom stretnutí, výnimkou nie sú ani situácie, keď poradca príde na prvé stretnutie už s vopred vypracovanými ponukami. Alebo niektorí na stretnutí urobia analýzu potrieb a ponuku poistenia posielajú klientom dodatočne mailom.

V pohodlí domova sa potom klienti môžu rozhodnúť pre niektorú z poisťovní a na ďalšom stretnutí prebieha už samotné uzavretie zmluvy. „Ponuku poistenia nedostali všetci záujemcovia, stretli sme sa aj so situáciou, kedy finančný poradca odmietol vypracovať klientke ponuku bez prítomnosti jej manžela“ uviedla k výsledkom mystery shoppingu Daniela Šišuláková, projektová manažérka agentúry MARKET VISION SLOVAKIA.

Výber najvhodnejšieho produktu môže často závisieť od subjektívneho názoru finančného sprostredkovateľa. V niektorých prípadoch sa môže stať, že preferuje jednu poisťovaciu spoločnosť, ktorej produkty predáva všetkým klientom. V prieskume tak urobili až štyri z jedenástich sprostredkovateľov. Sedem z nich ponúklo klientovi produkty viacerých poisťovní a výber konkrétneho produktu nechali na klientovi.

„Klient je v takomto postavený do pozície, kedy má určiť a vybrať pre seba najvhodnejší produkt, čo považujeme za dvojsečnú zbraň. Na jednej strane nie je obmedzovaný jednou poisťovňou, no na druhej strane nemusí mať dostatok informácií, aby dokázal vybrať pre seba to najlepšie riešenie,“ naznačuje D. Šišuláková.

AXA má úspech

Najčastejším v prieskume ponúkaným produktom, bola ponuka poisťovne Axa. Klientom ju predostreli až siedmi poradcovia. Druhým najčastejšie ponúkaným rizikovým životným poistením bolo to od poisťovne Generali. Do návrhu ho zahrnuli piati sprostredkovatelia. Ďalej to boli produkty od poisťovne Allianz-SP, poisťovne Basler, ČSOB Poisťovne, Kooperativa, Metlife, NN Životnej poisťovne, Novis a poisťovne UNIQA. Iba v jednom prípade došlo k tomu, že sprostredkovateľ neuviedol názov konkrétneho produktu.

DESIGN ŠTÚDIE

Prieskum bol realizovaný v rámci pravidelného nezávislého monitoringu poistného trhu agentúrou MARKET VISION SLOVAKIA formou mystery shoppingu. Prebehol v októbri a novembri minulého roku. V rámci prieskumu bolo oslovených 12 poradcov zo šiestich sprostredkovateľských spoločností: Broker Consulting, Fincentrum, OVB Allfinanz Slovensko, OK Group, Partners Group a PROFIServis Group.

Mystery shopperi sa obrátili na poradcov s požiadavkou o životné poistenie, kde požadovali krytie rizika smrti, trvalých následkov úrazu, kritických chorôb a doby nevyhnutného liečenia úrazu alebo choroby.

