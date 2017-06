SR sa môže stať testovacím trhom pre fintech firmy

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť. Celá správa »

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku. Celá správa »

Krátké správy z Ostatné správy

Na Slovensku sú dobré podmienky na testovanie inovácií vo finančnom sektore. Dôvodom je najmä rozvinutá infraštruktúra, otvorenosť obchodníkov prijímajúcich platba a schopnosť spotrebiteľov adaptovať inovácie. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Deloitte. Celá správa »

Asi nikdo nechce mít za barákem chemičku. Nebo továrnu na pneumatiky. Také by se mi to nelíbilo. Na druhé straně – když někdo staví takovou výrobu v průmyslové zóně, tak co by s tím mělo být za problém? Celá správa »

„Finanční sektor v ČR […] si zachovává vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům,“ uvádí Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017 z dílny ČNB. Přesto se dohledový orgán připravuje na horší časy. Co banky a další finanční instituce ohrožuje a na co se musí připravit? Celá správa »

Nové technologie a sdílená ekonomika útočí na tradiční trh. Jak s fintech společnostmi ušetřit a jak na nich vydělat? Celá správa »

Vkladné knižky zakladajú deťom rodičia najčastejšie hneď po narodení či do jedného roka (50 %), do 6. narodenín tak urobí ďalších 26 % rodičov. V priemere má dieťa nasporených 1 500 eur, za posledné tri roky narástla táto suma o polovicu. Pravidelne však odkladajú rodičia len na každú piatu či šiestu vkladnú knižku. Sú však schopní odložiť v priemere do 200 eur mesačne. Celá správa »