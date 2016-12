Stabilné výnosy v treťom pilieri

Tretí pilier na Slovensku nefunguje, ako by mal. Na dôchodok si doň odkladá málo ľudí a ich úspory nie sú dostatočné. Dobrovoľné sporenie nie je totiž dosť motivačné. Slováci sú tak vystavení vysokému riziku chudoby v dôchodkovom veku. A to všetko v čase, keď sa Slovensko stane krajinou s najstaršou populáciou v Európe. Celá správa »

Už viac ako rok počúvame vášnivé diskusie o spôsobe a pravidlách výplaty dôchodkových úspor. Každá z možností má svoje za a proti, no argumenty oboch strán často odbočujú od odborných argumentov. Pre váš lepší prehľad o jednotlivých možnostiach prinášame ich základnú charakteristiku ako aj stručný popis ich výhod či nevýhod. Celá správa »

Nedávny prieskum ukázal, že len 5,5 percenta oslovených Slovákov predpokladá, že štátny dôchodok im bude stopercentne stačiť na výdavky na penzii. Štvrtina Slovákov predpokladá, že štátny dôchodok im pokryje viac ako polovicu nákladov v penzii. Celá správa »

40 rokov je vek, keď už môžeme od človeka čakať zodpovednosť a racionálny úsudok. Rozumnému finančnému správaniu by tak teoreticky nemalo stáť nič v ceste. Napriek tomu to tak často je. Niekedy však stačí len správny impulz a veci sa pohnú správnym smerom. Práve takým by mohli byť nasledovné rady a upozornenie na časté finančné chyby štyridsiatnikov. Celá správa »