Stanislav Dostál ml.: Finanční poradce a realitní makléř se skvěle doplňují

Realitní makléř nachází kupce pro nemovitost. Kupec potřebuje hypotéku. O to tu ale nejde. „Realitní makléř musí udělat přibližně 10 prohlídek, aby se našel jeden kupec,“ říká Stanislav Dostál ml., zemský ředitel Fincentra, a dodává: „My máme zájem o 9 zájemců, kteří nemovitost nekoupili.“

Jako zemský ředitel máte pod sebou velký tým. Ten pracuje efektivněji, pokud dokáže spolupracovat s realitními makléři. Jak motivujete své lidi, aby s realitními makléři skutečně spolupracovali?

Projekt spolupráce Fincentrum finančních poradců a Fincentrum Reality vznikl před 5 lety. Zpočátku jsem v tom ani já neviděl žádnou výhodu a nerozuměl jsem spojení, proč by se finanční poradce měl věnovat realitám. Díky tomu jsem ale věděl, že i finanční poradci mohou mít problém výhody propojení pochopit.

V čem je obtížné pochopit spojení realitního makléře a finančního poradce?

Každý člověk, který dělá svůj byznys, „jede“ ve vlastních jednotkách – ať jsou to kusy, koruny za kus, nějaké body či objemy hypoték. A nyní k tomu přijde někdo, kdo vám začne nabízet nějaký doplňkový produkt.

V minulosti se mi stávalo, že mě oslovovali lidé z energetiky a říkali: „Stando, když ušetříte tomu člověku v domácnosti na energiích, můžete tyto peníze použít do finančního plánu.“ A úplně stejně na mě působilo, když mi říkali, že realitka je pro nás „bomba“. Člověk je ale zakonzervovaný ve svém byznyse a nechce, aby ho někdo jiný využíval pro své podnikání. Mám tu svůj vlastní byznys, kterým je zajištění majetku, investice, pojištění, hypotéky…

Na druhou stranu realitní makléř hledá kupce pro reality, a ti kupci potřebují hypotéku, pojistit nemovitost… a to již je práce finančních poradců.

Přesně tak. Sám jsem prošel procesem koupě nemovitosti jen jednou. Kupoval jsem navíc bytový dům. Nejsem tedy typický člověk, který by chodil po bytech a zažil, jak je pro něj důležité mít nějakého průvodce, který mu pomůže i s hypotékou a celým procesem koupě. Měl jsem určitý despekt k práci realitních makléřů jako takové.

Pochopil jsem, jaké by mohlo být spojení mezi realitním makléřem a finančním poradcem, až když mi to vysvětlovali zhruba pošesté. V tom odvedla dobrou službu má partnerka Petra Ságnerová, která je i oblastní ředitelka ve Fincentru. Jednu neděli jsme seděli doma a ona do mě opět „hustila“, abychom to dělali, že to bude super.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/stanislav-dostal-ml-financni-poradce-realitni-makler-se-skvele-doplnuji/