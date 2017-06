Štátna podpora hypoték pre mladých sa zmení. K horšiemu

Ministerstvo financií SR chce zmeniť systém podpory hypoték pre mladých. Súčasný systém bonifikácie sadzby nahradí daňový bonus, ktorý sa bude dať odrátať od ročnej daňovej povinnosti. Podľa prepočtov analytikov by tým podpora jedného úveru pre “mladého človeka” mala klesnúť o zhruba polovicu. Odporúčajú preto využiť podmienky platné ešte do konca tohto roku.

Hypotéky pre mladých dnes zvýhodňuje štát tak, že dopláca dva percentuálne body z úrokovej sadzby a banka dopláca ďalší jeden percentuálny bod. Dovedna teda tri percentá, čo pri dnešných sadzbách umožňuje mladým žiadateľom mať hypotéku po dobu piatich rokov za len symbolický úrok.

Štátna podpora klesne

Po novom by mal tento systém nahradiť daňový bonus, ktorý si mladí ľudia uplatnia až v daňovom priznaní. Budú si môcť z daní odrátať najviac polovicu zo zaplatených úrokov a limit bonusu je stanovený na 400 eur ročne. Systém bude fungovať podobne ako daňový bonus na dieťa. “Návrh zatiaľ nebol schválený, takže hodnotiť jeho dopady je zatiaľ predčasné. Zo zverejneného znenia je však evidentná tendencia štátu na hypotékach pre mladých ušetriť. Je to škoda, pretože podpora bývania mladých by mala byť súčasťou rodinnej politiky každej rozumnej exekutívy,” myslí si analytik Fincentra Peter Világi.

Podľa prepočtov by nová forma podpory mala žiadateľovi o úver priniesť namiesto súčasnej úspory vo výške 3 500 eur, (prepočítané na príklade úveru z Tatra banky), úsporu len vo výške 1 809 eur. Daňový bonus sa tak javí podstatne nevýhodnejší, ako dnešná bonifikácia. Analytici preto odporúčajú záujemcom o úver pre mladých poponáhľať sa a využiť ešte súčasné podmienky.

„Ak prejde zmena štátnej podpory úverov na bývanie tak, ako je dnes navrhnutá, hypotéky pre mladých ľudí budú drahšie,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. „Keďže podľa návrhu by mali mať klienti nárok dočerpať úver za pôvodných podmienok, oplatí sa ešte tento rok využiť štátny príspevok pre mladých,“ radí.

Hovorí, že ak mladí ľudia reálne potrebujú vlastné bývanie, majú dostatočné úspory na dofinancovanie aspoň desiatich percent ceny bytu a výška splátky nepresahuje tretinu ich príjmu, mali by čerpať hypotéku so štátnou podporou podľa súčasných podmienok.

Upozorňuje však, že mladí ľudia by sa nemali zadlžovať unáhlene a viac ako skutočne potrebujú. “Netreba zabúdať, že hypotéka je dlh, ktorý treba splácať dlhé roky bez ohľadu na to, aký má človek momentálny príjem či výdavky,“ konštatuje analytik.

Zmena však bude mať aj pozitívne dopady. "Odstránenia sa súčasné nejasnosti pri spôsobe výpočtu bonifikácie a rozdiely medzi bankami,” hovorí P. Világi. Dnes totiž banky využívajú nejednoznačné znenie zákona a vypočítavajú zníženie úrokov po štátnej podpore rôznymi spôsobmi. Dvaja dlžníci v rôznych bankách sa tak pri rovnako nastavených úverových parametroch a rovnakom čase splácania môžu dopracovať k rozdielnej výške splatenej istiny. Inak povedané, v jednej banke sa dnes úver môže splácať rýchlejšie ako v inej.

Od Nového roka

Zmena je súčasťou novely zákona o dani z príjmov, ktorú ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkovacieho konania. Navrhovaná účinnosť zmien je 1. január budúceho roka.

Podmienky na získanie štátnej podpory by sa zmeniť nemali. Naďalej by sa mala týkať ľudí do 35 rokov s priemerným mesačným príjmom do 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve a sumy úveru do 50 tisíc eur. Príjem sa však už nebude posudzovať za kvartál, ale za celý rok.

Zmenou by však malo byť to, že sa zruší možnosť odložiť si splácanie istiny alebo zníženie mesačných splátok až na polovicu pri narodení dieťaťa. Presúvanie dlžoby do budúcnosti totiž považuje regulátor trhu za neobozretné.

Keďže daňový bonus sa bude vzťahovať nielen na hypotéky podľa zákona o bankách, ale aj na ďalšie úvery na bývanie, rozšíri sa pravdepodobne počet bánk poskytujúcich úvery pre mladých.

Čo sa má zmeniť v podpore hypoték

zruší sa bonifikácia úrokovej sadzby, ktorá je dnes 2 + 1 percento (štát + banka)

zavedie sa daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, najviac 400 eur ročne

na ten si môžu dlžníci nárokovať v daňovom priznaní, resp. pri ročnom zúčtovaní dane

ak by bola daň menšia ako nárok na bonus na zaplatené úroky, dlžník dostane preplatok

zanikne možnosť odkladu splátok pri narodení dieťaťa