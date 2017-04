Články z Banky

Stavebné sporenie je na slovenskom trhu už 25 rokov. Prešlo za ten čas viacerými zmenami a jeho vlastnosti sú každou generáciou vnímané inak. Napríklad štátna prémia už dnes nie je tým najvýznamnejším motivátorov pre uzatvorenie zmluvy. Celá správa »

Národná banka Slovenska na základe stresových testov konštatovala, že slovenské banky sú dnes v dobrej kondícii a relatívne odolné voči negatívnym vplyvom. Zároveň im však do budúcnosti veští pokles ziskovosti. Samotné banky priznávajú, že ani prebiehajúce hypotekárne „dožinky“ im nepriniesli výrazný nárast príjmov. Celá správa »

Hypotéku roka 2017 ponúka VÚB banka. Rozhodla o tom odborná porota už štvrtého ročníka súťaže najlepších bankových inštitúcií. Podujatie organizuje spoločnosť Fincentrum a týždenník Trend. Okrem najlepšej hypotekárnej banky sa oceňujú i stavebné sporiteľne, poisťovne a najlepší bankoví a poistní manažéri. Celá správa »

Akú výhodu má klient, ak svoj dlh riadne spláca? Niekto by povedal, že nedostane pokutu a nebude v registri úverov. No niekedy za to dostane aj odmenu. A práve vďaka odmene sa z jeho pôžičky môže stať tá najvýhodnejšia pôžička na trhu. Celá správa »

Trh financovania bývania chytil nový dych. Napriek tomu, že ešte na začiatku roka analytici špekulovali, že sadzby začnú pomaly opäť rásť, marec rozpútal novú bitku o klientov a s tým spojený pokles úrokov. Aktuálne banky prichádzajú s novými nástrojmi, ako ešte viac rozvíriť, už i tak búrlivé, vody hypotekárneho trhu. Celá správa »

