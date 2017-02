Stereotyp o deflaci

Dnešní doba je vskutku zábavná. Na jedné straně se mají stereotypy bořit. Jakkoliv je otázkou, co je a co není stereotyp, kdo to určí a definuje, každopádně se s oním bořením roztrhl doslova pytel.

Tak například by se nemělo říkat, že z holčiček budou maminky, protože jde o genderově nevyvážené tvrzení podporující stereotyp ženy jako matky či doporučení Britské lékařské asociace nenazývat těhotnými ženy nýbrž lidi, aby se opravdu ale opravdu nikdo nemohl cítit uražen. No a pak tu máme stereotypy ekonomické, které na rozdíl od těch společenských, jsou podle mého názory skutečnými stereotypy až mýty, a ty jaksi bořit nikdo nechce.

Co bořit, ba ani jinak interpretovat. Jedním z takových je téma deflace a její škodlivý vliv na ekonomiku. Mimochodem právě hrozba deflací byla hlavním důvodem České národní banky (ČNB) k oslabení české koruny na úroveň 27 korun za euro, ke kterému se ČNB rozhodla před koncem roku 2013 a tento stav trvá dodnes.

Inflace pomáhá dlužníkům

Co to vlastně deflace je? Jde o meziroční pokles cenové hladiny v ekonomice, který se obvykle měří indexem spotřebitelských cen. Je to tedy opak inflace, kdy dochází k nárůstu cenové hladiny. Když to zjednodušíme a přeložíme do češtiny, inflace je znehodnocování finančních prostředků, které pomáhá dlužníkům, logicky na úkor věřitelů, deflace zase pomáhá věřitelům v neprospěch dlužníků. A inflaci bychom také mohli popsat jako další, dodatečné a nenápadné zdanění. S tím bych začal.

